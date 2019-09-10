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Раскрыты подробности тайной госпитализации Шумахера 

Рамблер 10 сентября 2019
Шумахеру грозит операция на сердце
Фото: Reuters
Издание Daily Mail сообщило подробности тайной госпитализации семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера. По данными СМИ, спортсмена готовят к операции на сердце.
9 сентября стало известно, что Шумахера перевезли из Швейцарии в одну из французских клиник. Транспортировка гонщика проходила в режиме строгой секретности: лицо и тело спортсмена были закрыты. Отмечалось, что Шумахера сопровождал хирург-кардиолог Филипп Менаше.
Сутки спустя журналисты Daily Mail выяснили, что чемпиону «Формулы-1» предстоит операция на сердце — экспериментальное вмешательство с целью внедрения стволовых клеток в сердечную ткань. Автор статьи подчёркивает, что подобную операцию спортсмену планировали сделать ещё в июле, однако тогда медики решили отказаться от эксперимента из-за плохого состояния Шумахера.
Михаэль Шумахер получил тяжёлую черепно-мозговую травму в 2013 году в процессе катания на горных лыжах в Альпах. Спортсмен после долгого пребывания в коме до сих пор проходит сложное восстановление после травмы.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии10
Автоспорт , Михаэль Шумахер , Daily Mail
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