Шумахеру грозит операция на сердце

Раскрыты подробности тайной госпитализации Шумахера

Издание Daily Mail сообщило подробности тайной госпитализации семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера . По данными СМИ, спортсмена готовят к операции на сердце.

9 сентября стало известно, что Шумахера перевезли из Швейцарии в одну из французских клиник. Транспортировка гонщика проходила в режиме строгой секретности: лицо и тело спортсмена были закрыты. Отмечалось, что Шумахера сопровождал хирург-кардиолог Филипп Менаше.

Сутки спустя журналисты Daily Mail выяснили, что чемпиону «Формулы-1» предстоит операция на сердце — экспериментальное вмешательство с целью внедрения стволовых клеток в сердечную ткань. Автор статьи подчёркивает, что подобную операцию спортсмену планировали сделать ещё в июле, однако тогда медики решили отказаться от эксперимента из-за плохого состояния Шумахера.

Михаэль Шумахер получил тяжёлую черепно-мозговую травму в 2013 году в процессе катания на горных лыжах в Альпах. Спортсмен после долгого пребывания в коме до сих пор проходит сложное восстановление после травмы.