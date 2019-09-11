Шумахер пришел в сознание

Чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер , прибывший на лечение в Европейский госпиталь имени Жоржа Помпиду в Париже, находится в сознании. Об этом сообщает Le Parisien.

Корреспонденты издания попытались взять комментарии у персонала клиники. Одна из медсестер отделения сердечно-сосудистой хирургии подтвердила, что он проходит у них лечение.

«Да, он у нас. И я могу заверить вас, что он в сознании», — сообщила она.

Делали ли Шумахеру операцию, о которой писали СМИ, медсестра не уточнила.

В отделении сердечно-сосудистой хирургии госпиталя Помпиду работает хирург-кардиолог Филипп Менаше. 69-летний профессор является пионером клеточной терапии, отмечает Le Parisien. В 2002 году он первым трансплантировал человеку мышечные стволовые клетки: извлек их у пациента с инфарктом миокарда, а затем ввел их в сердце этого же человека.

Le Parisien отмечает, что Менаше работает только с сердцем и другими органами не занимается. Некоторые источники издания заявили, что Шумахеру будут лечить не сердце, а нервную систему, а другие возразили, что сейчас терапия стволовыми клетками не эффективна для регенерации нервной системы. Испытания, проводившиеся в течение тридцати лет, до сих пор не увенчались успехом.

В декабре 2013 года Шумахер, катаясь на лыжах, споткнулся о камень и ударился головой о выступ скалы. Гонщик был в шлеме, который спас его от мгновенной смерти.

Шумахеру сделали две нейрохирургические операции на головном мозге, а после этого ввели в состояние искусственной комы, в котором он находился 159 дней. Семья перевезла гонщика из клиники домой, где он продолжил реабилитацию. Близкие гонщика говорили, что процесс восстановления идет очень медленно, долгое время он не мог стоять без помощи терапевтов.