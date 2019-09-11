Стволовые клетки: как лечат сердце Шумахера

Гонщику Михаэлю Шумахеру провели процедуру восстановления сердца с помощью стволовых клеток. Неизвестно, насколько эффективным и безопасным окажется экспериментальное лечение, но, по заявлению медсестры, он уже пришел в себя.

Легендарный немецкий гонщик «Формулы-1» и семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер 9 сентября был тайно госпитализирован в клинику имени Жоржа Помпиду в Париже, сообщает издание Le Parisien. 50-летнего спортсмена поместили в отделение сердечно-сосудистой хирургии на носилках, накрытых специальными чехлами, которые закрывали лицо и тело пострадавшего. Шумахеру должны были провести операцию по введению стволовых клеток. Как сообщили в больнице, процедура прошла удачно. Уже 11 сентября гонщик должен вернуться домой в Швейцарию.

Лечением Шумахера руководит французский кардиоторакальный хирург Филипп Менаше, специалист по сердечно-сосудистым заболеваниям.

Профессор Менаше вместе со своими коллегами давно работает над использованием стволовых клеток для восстановления поврежденных сердец. Стволовые клетки еще не дифференцированы, что означает, что они могут развиваться во многие различные типы клеток и тканей человеческого организма.

Менаше известен своими работами по введению стволовых клеток в поврежденные ткани сердца.

Он транспланитровал их шестерым пациентам, пережившим сердечные приступы. Клетки были запрограммированы на дальнейшее развитие в мышечную ткань или сосуды. Двое пациентов впоследствии умерли по причинам, не связанным с операцией. Аритмии у пациентов не было, хотя исследования на животных показывали риск ее возникновения.

Неизвестно, однако, насколько безопасной окажется процедура для гонщика.

Кроме того, существует экспериментальная терапия головного мозга стволовыми клетками. Данных о том, будет ли она использоваться при лечении Шумахера, нет.

Могу заверить вас, что Михаэль находится в сознании. Других комментариев о состоянии его здоровья мы дать не можем. Это конфиденциальная информация»,

— передает газета Le Parisien слова медсестры, которая дежурила во время операции.

Возможно, это не первая подобная процедура для гонщика — как утверждают французские СМИ, весной 2019 года его уже привозили в эту больницу.

29 декабря 2013 года на горнолыжном курорте в Мерибеле, куда Шумахер отправился на отдых вместе со своим сыном и друзьями, во время спуска со склона гонщик не справился с лыжами и вылетел за пределы трассы, после чего споткнулся о камень, который был прикрыт снегом, и упал.

В результате падения Шумахер ударился головой о горный выступ. По словам врачей, спасти от скорой смерти ему помог шлем, расколовшийся на куски.

Во время транспортировки на вертолете гонщик потерял сознание, и врачи оперативно ввели его в состояние искусственной комы, подключив пострадавшего к аппарату вентиляции легких. В первое время медики от прогнозов отказывались, заявляя, что немец находится в критическом состоянии. Летом 2014 года Шумахер впервые пришел в сознание, после чего был выписан из больницы и отправлен домой, где проходил курс реабилитации.

В декабре 2016 года стало известно, что семья Шумахера потратила на его лечение 16 млн евро и вынуждена была продать дом в Норвегии и самолет спортсмена. В октябре 2018 года президент Международной автомобильной федерации Жан Тодт заявил, что навещает Шумахера не менее двух раз в месяц, а о состоянии его здоровья сказал: «Хотелось бы, чтобы ситуация была другой…». Летом 2019 года Тодт заверил журналистов, что Шумахеру намного лучше.

«Я всегда осторожен в подобных заявлениях, но это правда, я смотрел гонку вместе с Михаэлем Шумахером у него дома в Швейцарии. Михаэль в надежных руках, о нем хорошо заботятся. Он не сдается и продолжает сражаться», — сказал он.

В 2018 году семья Шумахера во главе с его женой Коринной, которая и ведет все дела относительно своего супруга, приобрела недвижимость на Мальорке за €30 млн 3 января этого года Михаэлю исполнилось 50 лет. Свой юбилей бывший пилот «Феррари» и «Мерседеса» встретил как раз в новом доме. При этом, как утверждало немецкое издание Bild, на остров гонщик был доставлен на вертолете, при этом СМИ отметили «значительный прогресс» в восстановлении пострадавшего.

«Мы смотрим в будущее с оптимизмом. Состояние Михаэля постепенно улучшается», — говорил спортивный директор «Формулы-1» и близкий друг Шумахера Росс Браун.