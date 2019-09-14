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Названы возможные причины госпитализации Шумахера 

Lenta.ru + ещё 14 14 сентября 2019
Названы возможные причины госпитализации Шумахера
Фото: AP
Профессор Мишель Пуко высказался о причинах госпитализации семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера в парижскую клинику. Его слова приводит La Gazzetta dello Sport.
Пуко заявил, что лечение стволовыми клетками может быть нацелено на устранение воспалительного процесса в сердце. «Учитывая место госпитализации, кажется, речь не идет о мозге. Во всей Франции не было официальных экспериментов в этой области», — отметил он.
Эксперт добавил, что раньше стволовые клетки применяли при болезни Альцгеймера, но пока их никогда не использовали для лечения мозга.
9 сентября Parisien сообщал, что Шумахер был доставлен в кардиологическое отделение одной из больниц Парижа. По словам медиков, немцу предстоит экспериментальная операция по внедрению стволовых клеток в сердечную ткань. Одна из сотрудниц клинки отметила, что гонщик находится в сознании.
Шумахер продолжает восстановление после черепно-мозговой травмы, которую он получил в 2013 году, катаясь на лыжах в Альпах. В результате травмы головы после падения гонщик впал в кому.
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Автоспорт , Прочее , Михаэль Шумахер
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