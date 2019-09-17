«Формула-2» и «Формула-3» представили новый календарь

«Формула-2» и «Формула-3» представили календарь на 2020 год

«Формула-2» и «Формула-3» подтвердили календарь на 2020 год.

Календарь гонок претерпел небольшие изменения по сравнению с текущим сезоном — младшие серии приедут в Нидерланды вместо Франции. Календарь «Формулы-3» был расширен на один этап — пилоты начнут сезон в Бахрейне вместе с «Формулой-2». Оба чемпионата сохранят этап в Сочи.

«Формула-2» и «Формула-3» проводят уик-энды вместе с гонками «Формулы-1».

Календарь «Формулы-2» на сезон-2020

1. Бахрейн — 20-22 марта

2. Нидерланды — 1-3 мая 3. Испания — 8-10 мая 4. Монако — 21-23 мая 5. Азербайджан — 5-7 июня

6. Австрия — 3-5 июля

7. Великобритания — 17-19 июля

8. Венгрия — 31 июля — 2 августа

9. Бельгия — 28-30 августа

10. Италия — 4-6 сентября

11. Россия — 25-27 сентября

12. Абу-Даби — 27-29 ноября

Календарь «Формулы-3» на сезон-2020

1. Бахрейн — 20-22 марта

2. Нидерланды — 1-3 мая 3. Испания — 8-10 мая 4. Австрия — 3-5 июля

5. Великобритания — 17-19 июля

6. Венгрия — 31 июля — 2 августа

7. Бельгия — 28-30 августа

8. Италия — 4-6 сентября

9. Россия — 25-27 сентября