Феттель выиграл Гран-при Сингапура

На трассе «Марина Бэй» завершилась гонка Гран-при Сингапура. Победу в ней одержал пилот «Феррари» Себастьян Феттель, вторым к финишу пришёл его напарник Шарль Леклер. Третий результат показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Российский гонщик Даниил Квят финишировал на 16-й позиции, в ходе гонки допустив столкновение с Кими Райкконеном, которое привело к сходу финна. Напарник Квята Пьер Гасли финишировал восьмым.
Формула-1. Гран-при Сингапура. Гонка
1. Себастьян Феттель («Феррари») — 61 круг
2. Шарль Леклер («Феррари»)
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
5. Валттери Боттас («Мерседес»)
6. Александер Албон («Ред Булл»)
7. Ландо Норрис («Макларен»)
8. Пьер Гасли («Торо Россо»)
9. Нико Хюлькенберг («Рено»)
10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)
11. Ромен Грожан («Хаас»)
12. Карлос Сайнс («Макларен»)
13. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт»)
14. Даниэль Риккардо («Рено»)
15. Даниил Квят («Торо Россо»)
16. Роберт Кубица («Уильямс»)
17. Кевин Магнуссен («Хаас»)
18. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — не финишировал
19. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — не финишировал
20. Джордж Расселл («Уильямс») — не финишировал.