Квят рассказал о своем личном автомобиле

Российский гонщик Торо Россо Даниил Квят рассказал хоккеисту Вадиму Шипачеву, на какой машине ездит в повседневной жизни.

«У меня Фольксваген Гольф R. Очень классная и удобная машина, мне кажется», — приводит слова Квят Спорт-Экспресс.

21 сентября российский пилот Торо Россо Даниил Квят столкнулся с проблемами во время третьей практики Гран-при Сингапура.

Ранее сообщалось, что менеджер семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера Сабине Ким отказывается делиться информацией о состоянии здоровья пилота.