Квят досрочно завершил практику на Гран-при России

Квят досрочно завершил третью практику на Гран-при России из-за неисправности болида

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят досрочно завершил третью свободную практику на этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Гран-при России из-за технической неисправности болида.

Ранее в пятницу во время первой практики россиянин также не смог завершить сессию из-за проблем с болидом. Команда "Торо Россо" приняла решение заменить силовую установку на болиде Квята, из-за чего российский пилот начнет гонку Гран-при России с конца стартовой решетки.

После 15 этапов в общем зачете Квят занимает 10-е место, набрав 33 очка.

В субботу на Гран-при России в Сочи также пройдет квалификация. Гонка состоится в воскресенье.