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Только вперед: лимитированная серия glo nano, вдохновленная McLaren и гонками 

Партнерский материал 9 часов назад
Только вперед: лимитированная серия glo nano, вдохновленная McLaren и гонками
Фото: Glo.ru
Технология нагревания табака glo продолжает достигать новых вершин в сфере инноваций и дизайна. Бренд представил лимитированную серию девайсов nano*, вдохновленную партнерством с одной из самых известных гоночных команд в мире — McLaren. Эксклюзивная серия glo в совершенно новом, уникальном дизайне выпущена в рамках партнерства с McLaren специально к гоночному событию в Сочи.
Этой осенью glo поможет окунуться в атмосферу одного из главных гоночных событий и прочувствовать адреналин мира супермощных высокотехнологичных болидов. Вместе с девайсом glo nano* из лимитированной серии совершеннолетние потребители табака смогут стать чуть ближе к легендарному соревнованию и, в частности, к команде McLaren. Новый уникальный девайс привлекает внимание прогрессивным дизайном, игрой текстур и плавностью линий. Благодаря премиальному исполнению деталей и новому компактному формату, устройство не хочется выпускать из рук. Цветовое решение перекликается с цветами гоночных болидов McLaren — фирменное сочетание черного и ярко-оранжевого.
Девайс glo nano*, вдохновленный высокими мощностями и скоростью, можно использовать до 10 сессий без подзарядки, а время между ними составит всего 40 секунд. При этом устройство управляется интуитивно просто с помощью всего одной кнопки — это не просто удобно, это отвечает требованиям современного ритма. В каждой детали девайса из лимитированной серии прослеживается гоночная эстетика с ее динамичностью, захватывающими эмоциями, скоростями и высокой технологичностью.
Эксклюзивная серия девайсов glo nano* выпущена в рамках глобального партнерства «Бритиш Американ Тобакко» (БАТ) и McLaren Group — всемирно известного бренда высоких технологий. Их объединяют серьезные достижения в сфере инноваций и дизайна. Партнерство еще раз подчеркивает, насколько для БАТ и в том числе его флагманского бренда glo — продукта с потенциально пониженным риском — важно внести вклад в появление технологических открытий.
Эксклюзивная серия glo nano* выпущена ограниченным тиражом и будет доступна с начала октября в фирменных магазинах бренда, а также на официальном сайте. Первые покупатели** смогут получить в подарок стильный брендированный подарок от glo x McLaren. Срок проведения акции — с 28.10.2019 по 31.10.2019 в г. Сочи, с 1.10.2019 по 31.10.2019 г. в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Ростове. Полные условия акции смотрите по ссылке.
* нано
** Подарок рассчитан на первых 968 покупателей.
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