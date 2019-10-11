Квят высказался после заезда Гран-при Японии 

Гонщик "Торо Россо" Даниил Квят высказался о прошедших 11 октября тренировках Гран-при Японии. Об этом сообщает пресс-служба скудерии.
В первой сессии Квят показал 16-е время. Пилот считает выполненную работу продуктивной.
"Мы хорошо поработали во второй тренировке, так как знали, что субботние сессии будут отменены. У нас была сложная программа подготовки. В первой тренировке машина не отвечала нашим ожиданиям, но во второй сессии мы сделали шаг вперед, и ощущения от машины стали лучше. Посмотрим, удастся ли нам прибавить в воскресенье", — сказал Квят.
Ранее сообщалось, что квалификационные заезды пилотов "Формулы-1" в Японии перенесены из-за тайфуна.