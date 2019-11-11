Хэмилтон не намерен уходить из «Мерседеса» 

Я не вижу себя где-то еще. Мне очень нравится в «Мерседесе». Я рад, что являюсь частью этого бренда и его истории. Так что основная идея — остаться с «Мерседесом». Я выступаю за них с 13-летнего возраста, это началось еще до Формулы 1. Сейчас я тесно связан с Daimler и намерен продолжать после завершения карьеры, это очень привлекает меня. Посмотрим, как все сложится.