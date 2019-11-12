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Формула 1 берёт курс на экологическую нейтральность 

F1News.ru и ещё 6 12 ноября 2019
Формула 1 берёт курс на экологическую нейтральность
Фото: РИА Новости
Формула 1 объявила о долгосрочных планах стать экологически нейтральной, намереваясь добиться этого к 2030 году.
Разработка программы велась совместно с FIA, на это потребовалось 12 месяцев напряжённого труда, к проекту привлекались эксперты по экологии, команды Формулы 1, промоутеры и деловые партнёры, и результатом общих усилий стал весьма амбициозный, но реалистичный план.
Формула 1 — полигон для испытаний новейших автомобильных технологий, и это даёт возможность разрабатывать решения, позволяющие добиваться сокращения углеродных выбросов двигателями внутреннего сгорания (ДВС).
Будущее автомобильной индустрии — за гибридными силовыми установками.
Топливная эффективность современных силовых установок, которые применяются в Ф1, выше, чем на любых других машинах с ДВС. В сочетании с современными видами топлива и системами рекуперации энергии это открывает огромные возможности для создания экологически нейтрального гибридного двигателя. Поскольку в мире используется более миллиарда автомобилей с ДВС, это позволит в будущем добиться существенного снижения углеродных выбросов в глобальном масштабе.
В дополнение к планам минимизировать углеродный след, оставляемый машинами Ф1, инициативы также включают меры по переходу к максимально эффективной логистике и использованию энергии из полностью возобновляемых источников для обеспечения офисов, производства и других элементов инфраструктуры.
Чейз Кэри, исполнительный директор Формулы 1: «За свою 70-летнюю историю Формула 1 много раз становилась первопроходцем в области использования различных технологий и инноваций, помогая бороться с углеродными выбросами.
Не все знают, что современные гибридные установки, используемые в Ф1 — самые эффективные в мире, они стали мощнее, но при этом их топливная эффективность выше, чем у любой другой машины, соответственно и ниже уровень углеродных выбросов.
Мы верим, что Формула 1 может остаться лидером автомобильной индустрии и вместе с энергетиками и автомобилестроителями может создать первый в мире углеродно-нейтральный гибридный двигатель внутреннего сгорания.
Приступая к первой в истории Формулы 1 стратегической программе в сфере экологии, мы признаём, сколь важную роль должно сыграть всё гоночное сообщество в решении этой глобальной проблемы. С сегодняшнего дня мы начинаем действовать, эти меры позволят уменьшить углеродный след и к 2030 году сделают Ф1 углеродно нейтральной».
Жан Тодт, президент FIA: «Наша приверженность делу защиты окружающей среды имеет крайне важное значение. FIA приветствует эту инициативу Формулы 1. Она окажет очень позитивное влияние не только на будущее автоспорта, но может также принести большую пользу обществу в целом.
В 2014 году мы начали использовать гибридные силовые установки в Формуле 1, это решение стало ключевым для развития высшей категории автоспорта. Мы придерживались той же идеологии и в процессе работы над регламентом Формулы 1, который вступит в силу в 2021 году.
Вместе с командами чемпионата, гонщиками, многочисленными акционерами Ф1 и, что важно, при поддержке миллионов болельщиков во всём мире, FIA и Формула 1 намерены продолжать эту работу, чтобы автоспорт стал лабораторией по созданию экологически ориентированных инноваций».
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Автоспорт , Прочее , Жан Тодт
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