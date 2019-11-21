«Феррари» в заложниках у Феттеля

Несмотря на аварию, у Леклера и Феттеля развязаны руки. Руководство давно упустило шанс приструнить гонщиков.

В паддоке продолжают обсуждать недавнее столкновение Феттеля и Леклера на Гран-при Бразилии. Ни один из пилотов уже не боролся за победу, даже подиум был довольно далеко — и в ситуации, когда делить было нечего, они всё равно устроили аварию. А ведь они должны работать в паре, чтобы «Феррари» смогла выиграть чемпионат в следующем году. И в Маранелло не знают, что делать.

Что делать с Себом?

Немецкая пресса призывает Маттиа Бинотто сделать Феттеля вторым пилотом — он, дескать, виноват в аварии, часто допускает ошибки, в то время как Леклер — будущее «Феррари». Но разве Шарль не допускает ошибок? И как вообще технически сделать Себа вторым пилотом? Сам он на это не согласится. Конечно, можно каждый раз давать немцу менее выгодную тактику или старые компоненты, однако в конце концов это ударит лишь по самой «Феррари», которая не досчитается очков в Кубке конструкторов. А Феттель к тому же будет ещё больше одержим желанием испортить жизнь Леклеру.

Вопрос при этом нужно решать быстро. До конца сезона только одна гонка, в которой оба гонщика наверняка будут вести себя образцово-показательно, следующий старт уже будет этапом сезона-2020. Какие сейчас есть варианты у руководства команды? Потребовать исполнять роль второго пилота под угрозой разрыва контракта? Но кем тогда заменить Феттеля?

Единственный адекватный вариант — вернуть из «Альфа Ромео» Кими Райкконена, но захочет ли он сам вновь возвращаться в Маранелло? Готов ли ветеран выступать на самом высоком уровне и выгрызать очки для Кубка конструкторов? В любом случае это будет выглядеть жестом отчаяния — Кими дважды уходил из «Феррари» и уступал Феттелю в 2015-2018 годах. У «Феррари» нет рычагов давления на Феттеля. По слухам, Себ недавно и сам подумывал уходить, так что ему терять нечего. В Абу-Даби немец наверняка признает ошибку, возможно, принесёт публичные извинения Леклеру и всей команде. Но затем он снова сядет за руль и вновь будет смотреть на напарника как на своего главного соперника.

Бинотто сам виноват

В первых гонках сезона «Феррари» исповедовала весьма жёсткий подход к стратегии: именно команда решала, кто должен быть впереди, даже если речь шла о четвёртой-пятой позициях, как в Австралии. Правда, очень скоро эта система дала сбой: уже во второй гонке сезона Леклер ослушался команду и обогнал Феттеля. Тогда Шарль чуть не выиграл — машины не хватило всего на несколько кругов, и о нарушении приказа забыли. Следующий инцидент произошёл в Монце: вопреки первоначальным договорённостям, Леклер отказался пожертвовать своим кругом ради «слипстрима» Феттелю. Сам Шарль от этого только выиграл — он остался на поуле, а вот Себ был в ярости — речь шла не просто о поуле, а о шансе принести команде победу в домашней гонке. Феттель тогда всё испортил неуклюжим разворотом, а вот Леклер уверенно выиграл гонку. После финиша Бинотто сказал Шарлю по радио: «Теперь ты прощён». И это была его первая ошибка: Бинотто простил Леклера от имени всей команды, в то время как Феттель вряд ли был с этим согласен.

Себ не преминул ответить «любезностью» в Сочи, когда отказался возвращать Леклеру первую позицию. Правда, за счёт пит-стопов «Феррари» поменяла пилотов местами обратно, а Феттель вскоре сошёл из-за технических проблем — конфликт вроде бы удалось погасить. Что интересно, после гонки Бинотто не называл конкретных виновных, отчитав обоих пилотов. Так же он поступил и в Бразилии, заявив, что виноваты оба гонщика, хотя у Леклера вопросов к Феттелю куда больше. С одной стороны, Бинотто прав в том, что не тыкает пальцем, с другой — в его слова об атмосфере дружбы и сотрудничества в команде веры всё меньше. Раскол есть — он начался в Монце, и ситуация становится только хуже.

Вся надежда на Феттеля

Если продолжится в том же духе, Феттель с Леклером будут из кожи вон лезть, чтобы превзойти друг друга, прогнозы на следующий сезон для Маранелло будут неутешительны. Боттас тоже грозится навязать бой Хэмилтону, но в этой паре между пилотами куда больше уважения, чем у Себа и Шарля, — трудно представить, чтобы нынешние гонщики «Мерседеса» портили друг другу жизнь. Но у «Феррари» есть шанс удержать ситуацию и обоих пилотов под контролем — если Феттель начнёт выступать так, как от него ожидают.

Все проблемы нынешней «Феррари» от того, что Феттелю не удаётся опережать Леклера. Изначально в Маранелло открытым текстом говорили, что Себ — лидер команды, что в пограничных ситуациях стратеги будут принимать решения в пользу немца. Леклер же неоднократно повторял, что его цель — стать пилотом равного статуса, а не вторым номером при опытном чемпионе. Но это было давно, до того как немец потерял победу в Канаде, вылетел в Монце и спровоцировал аварию в Бразилии. Все уже забыли, что когда-то Леклера называли вторым пилотом команды.

Но если Феттель раз за разом поедет очевидно быстрее Леклера и будет подчёркнуто безошибочен — в Абу-Даби, Мельбурне, Бахрейне, Ханое, то вновь получит шанс претендовать на статус лидера. В противном случае команда попросту развалится — либо Феттелю придётся уйти, либо кто-то из соперников переманит Леклера, либо же боссы посчитают виновным во всех проблемах Бинотто и уволят его. Так или иначе, нынешнюю «Феррари» спасти может только Феттель.