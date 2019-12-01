Хэмилтон одержал победу в Абу-Даби

Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем последнего, 21-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

В течение первых 17 кругов пилоты не могли использовать систему DRS (открытие заднего антикрыла) из-за технической проблемы. Технический делегат Международной автомобильной федерации (FIA) Джо Бауэр заявил о расхождении данных по топливу в болиде Леклера при проверке перед гонкой с данными команды. После заезда представители "Феррари" встретятся со стюардами и объяснят причину, Леклер может быть дисквалифицирован.

Хэмилтон стал шестикратным чемпионом мира за два этапа до окончания сезона. Вторым в общем зачете стал партнер Хэмилтона по "Мерседесу" финн Валттери Боттас, третьим — Ферстаппен.