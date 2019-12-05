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Чемпионскую машину Шумахера продали за $ 6,6 млн 

Чемпионат.com и ещё 6 5 декабря 2019
Чемпионскую машину Шумахера продали за $ 6,6 млн
Фото: РИА Новости
На аукционе в Абу-Даби продали автомобиль Ferrari F2002, на котором немецкий гонщик Михаэль Шумахер выступал в сезоне-2002, в год своего пятого чемпионства. За рулём именно этой машины Шумахер выиграл Гран-при Сан-Марино, Австрии и Франции. Всего на его счету в том сезоне было 11 побед в 17 гонках. Автомобиль продали за $ 6,6 млн
50-летний Шумахер — семикратный чемпион Формулы-1. Первые два титула он завоевал в 1994 и 1995 годах, когда выступал за «Бенеттон», а затем ещё пять раз стал сильнейшим по итогам сезона, будучи гонщиком «Феррари»: с 2000 по 2004 год.
В декабре 2013 года Михаэль в результате падения на горнолыжном курорте получил тяжёлые травмы головы. Семья гонщика предпочитает не делиться подробной информацией о состоянии его здоровья.
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Комментарии
Автоспорт , Михаэль Шумахер , Ferrari
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