Гонщика «Формулы-1» призывают уйти из «Ред Булла»

Мне нравится видеть Макса «Ред Булле», но я пойму его желание уйти, если в 2020 году машина не позволит ему бороться за титул. Ему необходим шанс сражаться за победу в каждой гонке, а сейчас этого нет, — цитирует Култхарда De Telegraaf.

Ферстаппен стал вторым в заключительной гонке сезона «Формулы-1». Победу в общем зачёте досрочно одержал Хэмилтон, став шестикратным чемпионом «Формулы-1». Вторым стал партнёр Хэмилтона по «Мерседесу» финн Валттери Боттас, на третьем месте завершил сезон Ферстаппен.