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Гонщика «Формулы-1» Ферстаппена призывают уйти из «Ред Булла» 

News.ru и ещё 3 4 декабря 2019
Гонщика «Формулы-1» призывают уйти из «Ред Булла»
Фото: Reuters
Бывший гонщик «Формулы-1» Дэвид Култхард считает, что Макс Ферстаппен должен покинуть «Ред Булл», так как возможности пилота в данной команде ограничены машиной.
Мне нравится видеть Макса «Ред Булле», но я пойму его желание уйти, если в 2020 году машина не позволит ему бороться за титул. Ему необходим шанс сражаться за победу в каждой гонке, а сейчас этого нет, — цитирует Култхарда De Telegraaf.
Ферстаппен стал вторым в заключительной гонке сезона «Формулы-1». Победу в общем зачёте досрочно одержал Хэмилтон, став шестикратным чемпионом «Формулы-1». Вторым стал партнёр Хэмилтона по «Мерседесу» финн Валттери Боттас, на третьем месте завершил сезон Ферстаппен.
Российский гонщик Роберт Шварцман в следующем сезоне будет выступать в «Формуле-2», где станет партнёром немецкого пилота Мика Шумахера по команде Prema, писал News.ru.
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Автоспорт , Макс Ферстаппен , Роберт Шварцман , Дэвид Култхард , Мик Шумахер
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