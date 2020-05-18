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Экс-владелец «Формулы-1» Экклстоун покинул Бразилию из-за коронавируса 

RT на русском и ещё 21 18 мая 2020
«Трупы на улице»: Экс-владелец «Формулы-1» покинул Бразилию
Фото: Reuters
Бывший владелец «Формулы-1» Берни Экклстоун и его беременная жена Фабиана покинули Бразилию из-за распространения коронавируса в стране.
По его словам, они сейчас находятся в швейцарском Гштаде, а Сан-Паулу, где они пребывали до того, стал очагом COVID-19 в Бразилии.

«На улицах лежат трупы, больницы попросту переполнены. Президент в шоковом состоянии, он только сейчас осознал, насколько ситуация серьёзная. Я не хочу, чтобы мой ребёнок родился в таком хаосе в стране. В Швейцарии же всё спокойно», — цитирует Экклстоуна Blick.

Ранее сообщалось, что организаторы планируют провести Гран-при «Формулы-1» в Италии со зрителями.
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Автоспорт , Прочее , Берни Экклстоун
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