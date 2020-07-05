Red Bull подал протест против Хэмилтона 

Австрийская команда Red Bull подала протест против шестикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона , выступающего за Mercedes, относительно его действий в квалификации первого этапа «Формулы-1» — Гран-при Австрии.

Как сообщает пресс-служба чемпионата в Red Bull не согласны с решением стюардов этапа, которые после квалификации решили не наказывать Хэмилтона за превышение скорости под жёлтыми флагами, и запросили пересмотр инцидента.

Отмечается, что решение по протесту должно быть принято до старта гонки, намеченного на 16:10 мкс.

По данным Motorsport, в Red Bull выявили некие новые обстоятельства инцидента, и предоставила на рассмотрение соответствующее видео. Хэмилтон снова был вызван к судьям для разбирательства.