Валуев назвал причину нежелания Квята вставать на колени 

Все новости на карте

Николай Валуев. Российский гонщик «Формулы 1» Даниил Квят не пожелал вставать на колени в ходе антирасистской акции перед началом гонки Гран-при Австрии, поскольку не хотел заниматься политическим популизмом, предположил экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы

«Не соотношу себя к расистам, но почему я должен преклонять колено? Мне совершенно непонятно. Преклонение колена — это может быть воспринято, если ты виноват в чем-то. Сама тема не относится к какому-то уважению или любви. Я так понимаю, что он не захотел быть в числе тех, кто занимается политическим популизмом. Ничего плохого он в этом плане не сделал», — сказал Валуев в разговоре со Sport24.

Валуев отметил, что преклонять колено можно перед флагом страны, перед родителями и Родиной.

«Я против любого проявления расизма, но вы мне не сможете объяснить, зачем я должен преклонять колено. У меня нет связи в голове, никак не связано. Если бы мне было за что извиняться, глубоко раскаиваться, то… Я ничего такого не испытываю. Мои предки ничего такого не делали, чтобы испытывать столь огромную вину, которая заставила бы меня преклонять колено при слове расизм», — заключил депутат.

Напомним, на гонке Гран-при Австрии шестеро пилотов «Формулы-1», включая россиянина Даниила Квята, отказались преклонять колено в знак протеста против расизма.

Пилоты объяснили, что поддерживают борьбу с расизмом, она должна проявляться в повседневной жизни, но не в формальных жестах.