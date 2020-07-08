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Фернандо Алонсо возвращается в Формулу-1 и выступит за «Рено» 

Чемпионат.com и ещё 44 22 часа назад
Фернандо Алонсо возвращается в Формулу-1 и выступит за «Рено»
Фото: Чемпионат.com
Велика вероятность, что у Алонсо снова будет мотор от GP2 — справится ли Фернандо или возвращение в «Рено» обернётся скандалом?
Команда «Рено» объявила о возвращении Фернандо Алонсо — испанец будет выступать за французов как минимум в 2021 и 2022 годах. Сезон-2022, в котором вступит в силу новый технический регламент, упоминается в пресс-релизе несколько раз, так что цель проекта очевидна: наилучшим образом подготовиться к переходу на новое шасси и добиться максимума в условиях более равной конкуренции на трассе. Но сказать — проще, чем сделать, никто от провала не застрахован — тем более Алонсо, который считается чемпионом по неверным трансферным решениям.
Что же нужно, чтобы избежать провала?
Не поссориться с командой
Появление Алонсо в команде часто сопровождается скандалами и напряжением. Так, «Хонда» принципиально отказывается работать с испанцем после его нелестных комментариях о японских моторах. Из-за этого Фернандо так до сих пор и не стартовал во второй раз в Индианаполисе. Если Алонсо будет критиковать «Рено» с той же страстью, что обрушивался ранее на «Хонду», команду вообще могут прикрыть.
Заводская команда «Рено» вернулась в Формулу-1 в 2016 году, и с тех пор она не то что не борется с лидерами — нет даже подиумов. В последние годы всё чаще звучали слухи о том, что концерн готов прекратить финансирование команды и тем самым избавиться от неё. Сейчас, правда, эти проблемы улажены: концерн обещал поддержку на несколько лет вперёд.
Однако стоит Алонсо начать критиковать команду, и в «Рено» задумаются: зачем платить по сто миллионов в год, чтобы получать только критику в прессе? Команда «Рено» пережила коронакризис и вылет Хюлькенберга в Хоккенхайме, но смертельными для неё могут стать остроты её собственного гонщика.
Укрепить состав команды
Фернандо Алонсо с его опытом и регалиями обладает огромным авторитетом во всех командах, в которых бы ни выступал, и становится в них одной из ключевых персон, влияющих на принятия решений. Кроме того, Алонсо — бренд, и под него можно привлечь дополнительных спонсоров и пригласить именитых инженеров. Потому что под руководством Сириля Абитебуля «Рено» топчется на месте.
Авантюра Абитебуля с приглашением Риккардо стала одним из крупнейших менеджерских просчётов за последние годы — куча денег (на немаленькую зарплату Дэну) была попросту выброшена. Приход Риккардо ничего не дал команде. И Абитебуль, который обязан быть в курсе темпов разработки машины, также должен был понимать, что никакой звёздный гонщик этот автомобиль на подиум не затащит, а потому в случае столь дорогих контрактов стоило бы защититься от чересчур раннего ухода пилота. Но всего этого не было, а Риккардо легко и просто при первой же возможности соскочил в «Макларен».
Абитебуль, кажется, не знает, что делает, а под его руководством «Рено» лишь терпит неудачи: склоки с «Ред Булл», уход «Макларена» и Риккардо, отсутствие прогресса в результатах. Алонсо может быть последним шансом Сириля удержаться во главе команды. И с той же вероятностью Фернандо может стать тем, кто избавит команду от своего руководителя.
Не постареть
В 2022 году Фернандо Алонсо исполнится 41 год — в таком возрасте за последние 50 лет (!) была выиграна только одна гонка Формулы-1 (Найджел Мэнселл победил в Аделаиде в 1994-м после столкновения двух фаворитов). Бывали случаи, когда этапы выигрывали и более возрастные пилоты, но все они остались в 50-х и 60-х.
Михаэль Шумахер вернулся в Формулу-1 в 41 год — и гонялся до 43, но это были далеко не лучшие годы в карьере легендарного немца. Речь даже не о победах («Мерседес» был от них далёк), а о том, что семикратный чемпион мира три года подряд уступал в чемпионате Нико Росбергу, у которого к тому моменту было лишь несколько сезонов за «Уильямс». Вилли Вебер, менеджер Шумахера, считает его возвращение в 2010-м ошибкой.
К возвращению Алонсо тоже есть вопросы — в 2018-м он уходил со словами, что вернётся лишь в составе топ-команды. Фернандо говорил это, будучи гонщиком «Макларена». Сейчас он приходит в «Рено» — команду, которая проигрывает тому самому «Макларену», используя аналогичные двигатели.
Если в 2021 году Фернандо сядет за руль с тем же настроением, что было у него в «Макларене», сотрудничество «Рено» завершится скандалом. Если же испанец прикусит язык и будет работать с пониманием того, что «Рено» в данный момент находится в слабом положении, шанс на успех есть.
Принять участие в опросе можно, также пройдя по этой ссылке
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Комментарии
Автоспорт , Вилли Вебер , Фернандо Алонсо , Найджел Мэнселл , Михаэль Шумахер , Нико Росберг , Renault
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