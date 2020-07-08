Матч ТВ продлил контракт на трансляции «Формулы-1»

Телеканал "Матч ТВ" продлил соглашение, дающее право транслировать чемпионат мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" до 2023 года. Об этом сообщается в пресс-релизе "Формулы-1".

Также "Матч ТВ" до 2023 года будет транслировать "Формулу-2" и "Формулу-3".

"Мы очень рады объявить о продлении соглашения на три года с "Матч ТВ", канал были отличным партнером на протяжении многих лет, и наше новое соглашение ясно демонстрирует приверженность фанатов к спорту. Мы также рады, что впервые запустили F1TV в России, который дополнит эфир телеканала и обеспечит беспрецедентное освещение "Формулы-1", — сказал директор "Формулы-1" по правам СМИ Ян Холмс.

Сезон "Формулы-1" стартовал в воскресенье этапом в Австрии. Из-за пандемии коронавируса календарь сезона 2020 года претерпел существенные изменения, изначально чемпионат мира должен был стартовать этапом в Австралии 13-15 марта, но он был отменен, так же как и Гран-при в Монако, Азербайджане, Сингапуре, Японии, Нидерландах и Франции. Из первоначальной версии календаря отложены на неопределенный срок этапы в Китае, Бахрейне, Вьетнаме и Канаде. На данный момент руководство "Формулы-1" опубликовало календарь восьми Гран-при сезона, которые пройдут без зрителей, помимо двух этапов в Австрии, гонки состоятся в британском Сильверстоуне (31 июля — 2 августа и 7-9 августа), также Гран-при пройдут в венгерском Будапеште (17-19 июля), испанской Барселоне (14-16 августа), бельгийском Спа (28-30 августа) и итальянской Монце (4-6 сентября).

В изначальной версии календаря планировалось провести рекордные 22 этапа. Позднее исполнительный директор "Формулы-1" Чейз Кэри заявил, что в нынешнем сезоне предполагается проведение 15-18 гонок. Гран-при России в Сочи в первоначальном варианте календаря планировалось организовать с 25 по 27 сентября.