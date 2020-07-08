Почему Квят не встал на колено

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят объяснил, почему отказался вставать на одно колено в рамках акции в поддержку борьбы с расизмом перед стартом Гран-при Австрии. По словам гонщика, подобные жесты «противоречат русскому менталитету». Кроме Квята на ногах остались пятеро его коллег.

Долгожданное возобновление сезона «Формулы-1» обернулось жаркой дискуссией по поводу акции против расовой дискриминации, объявленной в связи с последними событиями в мире. На брифинге Ассоциации водителей (GPDA) гонщики не пришли к единому мнению по поводу того, как выражать поддержку борьбе с расизмом, и, как следствие, шестеро пилотов перед Гран-при в австрийском Шпильберге отказались повторять жест Колина Каперника — то есть встать на одно колено — и ограничились футболками с надписью «End Racism».

Это было осознанным решением каждого из спортсменов, которым, как объяснил Ромен Грожан , было предоставлено право свободного выбора в этом вопросе. При этом все 20 пилотов оказались солидарны с тем, что любое проявление дискриминации неприемлемо для идей, продвигаемых современным спортивным сообществом, и требует внимания.

«В зависимости от национальности того или иного пилота, могут возникнуть вопросы относительно жеста в виде преклонения колена. Всем понятно, для чего мы это делаем: ради движения «Жизни черных важны».

Здесь нет никакой политики или чего-то еще. Но есть разные нюансы в зависимости от национальности. Мы услышали мнения всех и приняли решение, что каждый будет делать то, что ему удобно. Никто не будет осужден за отказ встать на колено»,

Самым активным в борьбе за вытеснение расизма среди представителей автоспорта в последние недели был единственный темнокожий гонщик «Формулы-1» — лидер «Мерседеса» Льюис Хэмилтон . В частности, в преддверии воскресной гонки он сообщил, что на совещании призвал своих коллег не молчать, поскольку «замалчивание расизма — это соучастие». В связи с этим впоследствии было выдвинуто предположение, что именно Хэмилтон настаивал на включение в программу жеста Каперника, однако он опроверг, что требовал этого от других гонщиков.

Что же до тех, кто отказался вставать на колено, то их аргументация строится главным образом на том, что жест с преклонением колена напрямую ассоциируется с движением «Black Lives Matter», к которому в разных странах неоднозначное отношение, тем самым на родине их могли не понять. Также некоторые гонщики (в числе которых Кевин Магнуссен из «Хаас», преклонивший колено) выразили надежду, что ни один из пилотов не делает этот жест ради какой-либо «конкретной группы или организации», включая движение BLM, и что это совершается в знак поддержки антирасисткого движения в целом.

Единственный, у кого на футболке был слоган BLM, — это Хэмилтон.

Вот как объяснили свой отказ вставать на колено другие гонщики.

«Верю, что значение имеют факты и наше поведение в повседневной жизни, а не формальные жесты, которые могут посчитать противоречивыми в некоторых странах. Я не буду вставать на колено, но это вовсе не значит, что я менее привержен борьбе с расизмом, чем другие», — написал Леклер в сторис Instagram.

«Я думаю, что каждый имеет право выразить себя, когда он хочет и как он хочет. Я уважаю и поддерживаю личный выбор каждого водителя», — сказал Ферстаппен.

Наконец, выступил с заявлением и россиянин Даниил Квят. Он, впрочем, оказался единодушным с теми, кто осознает неочевидность жеста с коленом.

«Когда предложили в качестве жеста борьбы против расизма встать всем на одно колено, мне это было немного не понятно.

Потому что это, скажем так, немного противоречит моему менталитету, русскому менталитету. Где встают на колено все-таки перед родиной, флагом, богом.

Безусловно, мы — все гонщики — едины в борьбе против расизма. И мы показали свою позицию, перед гонкой надев футболки с надписью «Конец расизму», — рассказал Квят в интервью Первому каналу.

Говоря о том, как «Ф-1» реагирует на проблему расизма, в мире автоспорта признают, что существенного прогресса добиться в этом плане не удалось. Существует популярное мнение, что первым серьезным шагом «Ф-1» в сторону отказа от дискриминации станет обсуждение целесообразности проведение гонок в Китае и Бахрейне, а футболки с антирасистскими лозунгами и широкие жесты иностранные пользователи называют не более чем мишурой.

Впрочем, слова Квята и других гонщиков на контрасте с мнением общественности по поводу BLM за океаном лучше прочего доказывают, что как минимум на ментальном уровне единодушия по поводу подобных жестов в мире не существует, потому и отказ от них ничего преступного в себе не несет. В то время как Хэмилтон говорит об этом объективно, обозреватель популярного портала TheDrive Джерри Перес в критическом материале по поводу отказа некоторых пилотов вставать на колено объясняет это культурными особенностями спортсменов.

«Я могу понять, что эксцентричный бродяга не хочет иметь ничего общего с проблемами, изводящими Америку. В Финляндии огромное количество проблем с принятием чернокожих граждан, которые, по мнению некоторых белых, не соответствуют представлению о настоящем финне», — пишет он о Райкконене.

«А что насчет Сайнса-младшего, чья родина Испания известна тем, что весьма экстремальна, когда речь идет о настроениях против черных? Возможно, Сайнс, не желая привносить тепло в уже умирающий «Макларен», возглавляемый калифорнийцем Заком Брауном, решил оставаться на ногах, игнорируя проблемы у себя на заднем дворе», — здесь Перес вспоминает, как Хэмилтон, выступая в конце 2000-х за «Макларен» и сотрудничая с Фернандо Алонсо , подвергался расистским насмешкам среди испанских болельщиков, которые сравнивали его с обезьяной.

«Привилегированный монегаск был слишком защищен в этой жизни, чтобы засвидетельствовать некоторые из реальных проблем, с которыми приходится сталкиваться большинству людей по всему миру.

Если он считает более спорным встать на колено, чем проявить солидарность с людьми по всему миру, которые были убиты и подвергались насилию на протяжении нескольких десятилетий подряд, то, возможно, ему нужно покинуть Монте-Карло и посетить Миннеаполис», — рассуждает журналист о Леклере.

Впрочем, того же Переса многие пользователи не поддержали и выступили с ответной критикой, поскольку он и его единомышленники, по их мнению, считают «неискренним» все, что противоречит их идеям, а также настаивают на следовании их поведению.

Все это лишний раз говорит о том, что принятие тех или иных вещей в разных культурах и народах невозможно на одном уровне. Жест Каперника, согласно первоначальному варианту, означал, что он, будучи американским темнокожим спортсменом, отказывается слушать гимн США в знак протеста — чтобы не «вставать в честь флага страны, которая угнетает своих темнокожих граждан». Разумеется, к Квяту и любому другому не американскому спортсмену это не имеет никакого отношения. Только спустя время жест стали понимать более масштабно, провозгласив его символом борьбы с расизмом. А вот соглашаться с этим или нет без принуждения — выбор каждого.