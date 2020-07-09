Единственный россиянин может покинуть «Формулу-1»

Российский гонщик Даниил Квят , выступающий за Alpha Tauri в «Формуле-1», может потерять место в команде в 2021 году. Об этом сообщает портал Motorsport-Total.

Уточняется, что от россиянина откажутся в случае, если в Red Bull вернется немецкий пилот Себастьян Феттель . При этом немец станет партнером нидерландского гонщика Макса Ферстаппена , а таец Александер Албон присоединится к Alpha Tauri, которая является дочерней командой Red Bull. Албон заменит в ней россиянина.

В составе Red Bull Феттель выиграл четыре титула чемпиона мира. За команду он выступал с 2010-го по 2013-й. В 2015 году немец перешел в Ferrari . Однако в мае этого года итальянская команда не сумела договориться с Феттелем о новом контракте.

Квят выступает в «Формуле-1» с 2014 года. В основной команде Red Bull он состоял в 2015 и 2016 году. В 2018-м он являлся пилотом по развитию Ferrari.

8 июля россиянин объяснил отказ вставать на колено в знак борьбы с расизмом. Гонщик заявил, что ему непонятна эта акция, хотя он и поддерживает расовое равенство.