Хэмилтон выиграл «Гран-при Штирии»

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Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем второго этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" — Гран-при Штирии (федеральная земля в Австрии, где расположен автодром "Ред Бул Ринг").

Второе место в гонке занял финский гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас, третьим к финишу пришел нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен

Пилот "Феррари" монегаск Шарль Леклер на старте гонки столкнулся с напарником по команде немцем Себастьяном Феттелем, оба сошли с трассы. Также до финиша из-за технических проблем не добрался француз Эстабан Окон из "Рено"

Следующий этап "Формулы-1" пройдет в Венгрии с 17 по 19 июля.