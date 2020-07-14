Разыграли чёрную карту: в чем преуспели владельцы F-1

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
7 июля

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Тамбов
Тамбов
1 2
Ахмат Ахмат
Арсенал
Арсенал
2 4
Крылья Советов Крылья Советов
7 июля

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Уотфорд
Уотфорд
2 1
Норвич Сити Норвич Сити
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
2 3
Челси Челси
Арсенал
Арсенал
1 1
Лестер Сити Лестер Сити
7 июля

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Валенсия
Валенсия
2 1
Вальядолид Вальядолид
Сельта
Сельта
1 1
Атлетико М Атлетико М
8 июля

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Оренбург
Оренбург
0 4
ЦСКА ЦСКА
Зенит
Зенит
2 1
Сочи Сочи
Спартак М
Спартак М
1 1
Локомотив М Локомотив М
8 июля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Манчестер Сити
Манчестер Сити
5 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
1 0
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
0 1
Бёрнли Бёрнли
8 июля

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Хетафе
Хетафе
1 3
Вильярреал Вильярреал
Бетис
Бетис
3 0
Осасуна Осасуна
Барселона
Барселона
1 0
Эспаньол Эспаньол
9 июля

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Урал
Урал
2 1
Динамо М Динамо М
Рубин
Рубин
1 0
Краснодар Краснодар
9 июля

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Борнмут
Борнмут
0 0
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Эвертон
Эвертон
1 1
Саутгемптон Саутгемптон
Астон Вилла
Астон Вилла
0 3
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
9 июля

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Эйбар
Эйбар
0 0
Леганес Леганес
Мальорка
Мальорка
2 0
Леванте Леванте
Атлетик Б
Атлетик Б
1 2
Севилья Севилья
10 июля

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
2 3
Гранада Гранада
Реал Мадрид
Реал Мадрид
2 0
Алавес Алавес
11 июля

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Арсенал
Арсенал
2 1
Тамбов Тамбов
Ахмат
Ахмат
1 1
Зенит Зенит
Сочи
Сочи
1 0
Спартак М Спартак М
11 июля

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Норвич Сити
Норвич Сити
0 4
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Уотфорд
Уотфорд
2 1
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Ливерпуль
Ливерпуль
1 1
Бёрнли Бёрнли
11 июля

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Осасуна
Осасуна
2 1
Сельта Сельта
Вальядолид
Вальядолид
0 1
Барселона Барселона
Атлетико М
Атлетико М
1 0
Бетис Бетис
12 июля

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Локомотив М
Локомотив М
1 1
Уфа Уфа
ЦСКА
ЦСКА
1 1
Рубин Рубин
Оренбург
Оренбург
0 0
Ростов Ростов
12 июля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
3 0
Эвертон Эвертон
Астон Вилла
Астон Вилла
2 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
2 1
Арсенал Арсенал
12 июля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эспаньол
Эспаньол
0 2
Эйбар Эйбар
Леванте
Леванте
1 2
Атлетик Б Атлетик Б
Леганес
Леганес
1 0
Валенсия Валенсия
13 июля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
2 2
Саутгемптон Саутгемптон
13 июля

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
1 2
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Алавес
Алавес
0 0
Хетафе Хетафе
Гранада
Гранада
1 2
Реал Мадрид Реал Мадрид
14 июля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Челси
Челси
22:15
Норвич Сити Норвич Сити
15 июля

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Урал
Урал
16:00
Арсенал Арсенал
Спартак М
Спартак М
18:00
Ахмат Ахмат
Крылья Советов
Крылья Советов
18:00
Краснодар Краснодар
15 июля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Манчестер Сити
Манчестер Сити
20:00
Борнмут Борнмут
Бёрнли
Бёрнли
20:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
20:00
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
16 июля

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Рубин
Рубин
18:00
Ростов Ростов
Уфа
Уфа
18:00
Динамо М Динамо М
Локомотив М
Локомотив М
20:30
ЦСКА ЦСКА
16 июля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Эвертон
Эвертон
20:00
Астон Вилла Астон Вилла
Лестер Сити
Лестер Сити
20:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Саутгемптон
Саутгемптон
22:15
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
16 июля

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Эйбар
Эйбар
19:30
Вальядолид Вальядолид
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
22:00
Севилья Севилья
Барселона
Барселона
22:00
Осасуна Осасуна
17 июля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
22:00
Уотфорд Уотфорд
18 июля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Норвич Сити
Норвич Сити
19:30
Бёрнли Бёрнли
19 июля

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Краснодар
Краснодар
20:30
Динамо М Динамо М
19 июля

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Борнмут
Борнмут
16:00
Саутгемптон Саутгемптон
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
18:00
Лестер Сити Лестер Сити
19 июля

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
22:00
Бетис Бетис
Алавес
Алавес
22:00
Барселона Барселона
Севилья
Севилья
22:00
Валенсия Валенсия
20 июля

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
20:00
Эвертон Эвертон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
20:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
22:15
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
21 июля

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Уотфорд
Уотфорд
20:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Астон Вилла
Астон Вилла
22:15
Арсенал Арсенал

Квят не встал на колено. Зачем Формуле-1 поддерживать акции гонщиков против расизма 

Чемпионат.com и ещё 39 5 часов назад
Разыграли чёрную карту: в чем преуспели владельцы F-1
Фото: Чемпионат.com
Наконец-то Liberty управляет Формулой-1 как надо. Фраза «спорт вне политики» имела в виду нечто другое.
Отвечу коллеге Евгению Кустову, который назвал бессмысленным и формальным вставание гонщикам на колено во время предстартовой процедуры. На самом деле, акция против расизма — это лучшее, что Liberty придумала в Формуле-1. О том, что несколько гонщиков не встали на колено на Гран-при Австрии, написало куда больше СМИ, чем о победе Валттери Боттаса. Стоит ли говорить, что победный дубль «Мерседеса» возбудил публику намного меньше, чем то, что они опять (!) не встали на колено? Когда бы ещё Даниил Квят попал в эфир глубоко уважаемой передачи «60 минут»?
Liberty Media покупала Формулу-1 с желанием заработать — и очень долгие годы весьма образованные люди твердили о том, что Берни Экклстоун не вполне использует социальные сети, из которых чемпионат мог бы извлечь множество новых болельщиков. Американский медиа-гигант справедливо рассудил, что, умеючи в социальные сети, легко приумножит число поклонников «Больших призов» — весьма диковинной для них европейской игрушки. Но «Фейсбук», «Инстаграм» и «Твиттер», а также ди-джеи на церемонии награждения, ультрапродвинутая графика от AWS, новые гимн и логотип, похожий на носки, по какой-то причине новых фанатов не привлекли.
Одновременно с этим оказалось, что в Формуле-1 лишь три типа команд: те, кто всегда побеждают, те, кто всегда проигрывают, и все остальные. А эксперты, утверждавшие ранее, что Берни Экклстоун пренебрегает социальными сетями, называют главной проблемой чемпионата недостаток героев. И внезапно вспыхнули коронакризис, а за ним — расовые беспорядки в США. Гонки отменены, промоутеры требуют вернуть деньги. Стоить отдать должное: ФИА и команды весьма быстро среагировали и приняли экономические меры, заморозив регламент и снизив потолок расходов. Деятельность команд была формально заморожена, но они объединились ради разработки и производства инновационных аппаратов искусственного дыхания.
Liberty Media, промоутер, принялась реагировать на другом — маркетинговом — фронте. Её первый шаг — «радуга» в честь проекта We Race As One, продвигающего антикоронавирусную деятельность команд, — был высмеян из-за ассоциаций с ЛГБТ-символикой. Ситуацию спас «Мерседес», единомоментно перекрасившийся в чёрный цвет. И поскольку «радугу» составили фирменные цвета команд, её символ теперь иногда напоминает, извините, унитаз.
В Liberty услышали сигнал и перехватили повестку. Теперь фронтменом социальной активности промоутера стала борьба за равенство — и, вновь отметим должное, маркетологам удалось предугадать будущее. Новый промоутер сделал то, что не удавалось Формуле-1 уже долгие годы. Появились герои: кто-то встал на колено, а кто-то — нет. Больше не нужно разбираться в тонкостях пилотажа и стратегий: любимого пилота теперь можно выбрать по убеждениям. А фраза «спорт вне политики» имела ввиду нечто другое. Когда ещё промоутерам удавалось отправить Квята в эфир глубоко уважаемой передачи «60 минут»? Акция со вставанием на колено — неоспоримый маркетинговый успех. Никакой другой старт сезона за последние годы не был так популярен — а ведь эти два этапа прошли без зрителей. Но стоит помнить, что богатым людям в комфортабельных офисах Даглас-Каунт, штат Колорадо, в основном плевать на равенство…
Чемпионат.com: последние новости
Боттас сохранил лидерство в личном зачёте, опережая Хэмилтона на шесть очков Боттас сохранил лидерство в личном зачёте, опережая Хэмилтона на шесть очков Квят и ещё три пилота не встали на колено в знак борьбы с расизмом перед Гран-при Штирии Квят и ещё три пилота не встали на колено в знак борьбы с расизмом перед Гран-при Штирии Хэмилтон поздравил первую чернокожую женщину на подиуме Формулы-1 Хэмилтон поздравил первую чернокожую женщину на подиуме Формулы-1
Комментарии
Автоспорт , Статьи , Евгений Кустов , Валттери Боттас , Берни Экклстоун , Даниил Квят
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
9 месяцев без хоккея: герой Олимпиады уезжает в Америку
9 месяцев без хоккея: герой Олимпиады уезжает в Америку
​Кокорин просит у «Зенита» миллионы подъёмных
​Кокорин просит у «Зенита» миллионы подъёмных
«Барселона» предложила Коутиньо клубам АПЛ
«Барселона» предложила Коутиньо клубам АПЛ
РФС оштрафовал ФК на 1,5 млн по итогам 28-го тура…
РФС оштрафовал ФК на 1,5 млн по итогам 28-го тура…
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
00:15
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
MMA
Призер Игр разнес двор из-за боязни клещей и змей
00:50
Призер Игр разнес двор из-за боязни клещей и змей
Гандбол
«Овечкин влился в общий хор дураков»
00:45
«Овечкин влился в общий хор дураков»
Хоккей
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
00:11
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение