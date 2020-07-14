Разыграли чёрную карту: в чем преуспели владельцы F-1

Наконец-то Liberty управляет Формулой-1 как надо. Фраза «спорт вне политики» имела в виду нечто другое.

Отвечу коллеге Евгению Кустову , который назвал бессмысленным и формальным вставание гонщикам на колено во время предстартовой процедуры. На самом деле, акция против расизма — это лучшее, что Liberty придумала в Формуле-1. О том, что несколько гонщиков не встали на колено на Гран-при Австрии, написало куда больше СМИ, чем о победе Валттери Боттаса . Стоит ли говорить, что победный дубль «Мерседеса» возбудил публику намного меньше, чем то, что они опять (!) не встали на колено? Когда бы ещё Даниил Квят попал в эфир глубоко уважаемой передачи «60 минут»?

Liberty Media покупала Формулу-1 с желанием заработать — и очень долгие годы весьма образованные люди твердили о том, что Берни Экклстоун не вполне использует социальные сети, из которых чемпионат мог бы извлечь множество новых болельщиков. Американский медиа-гигант справедливо рассудил, что, умеючи в социальные сети, легко приумножит число поклонников «Больших призов» — весьма диковинной для них европейской игрушки. Но «Фейсбук», «Инстаграм» и «Твиттер», а также ди-джеи на церемонии награждения, ультрапродвинутая графика от AWS, новые гимн и логотип, похожий на носки, по какой-то причине новых фанатов не привлекли.

Одновременно с этим оказалось, что в Формуле-1 лишь три типа команд: те, кто всегда побеждают, те, кто всегда проигрывают, и все остальные. А эксперты, утверждавшие ранее, что Берни Экклстоун пренебрегает социальными сетями, называют главной проблемой чемпионата недостаток героев. И внезапно вспыхнули коронакризис, а за ним — расовые беспорядки в США. Гонки отменены, промоутеры требуют вернуть деньги. Стоить отдать должное: ФИА и команды весьма быстро среагировали и приняли экономические меры, заморозив регламент и снизив потолок расходов. Деятельность команд была формально заморожена, но они объединились ради разработки и производства инновационных аппаратов искусственного дыхания.

Liberty Media, промоутер, принялась реагировать на другом — маркетинговом — фронте. Её первый шаг — «радуга» в честь проекта We Race As One, продвигающего антикоронавирусную деятельность команд, — был высмеян из-за ассоциаций с ЛГБТ-символикой. Ситуацию спас «Мерседес», единомоментно перекрасившийся в чёрный цвет. И поскольку «радугу» составили фирменные цвета команд, её символ теперь иногда напоминает, извините, унитаз.

В Liberty услышали сигнал и перехватили повестку. Теперь фронтменом социальной активности промоутера стала борьба за равенство — и, вновь отметим должное, маркетологам удалось предугадать будущее. Новый промоутер сделал то, что не удавалось Формуле-1 уже долгие годы. Появились герои: кто-то встал на колено, а кто-то — нет. Больше не нужно разбираться в тонкостях пилотажа и стратегий: любимого пилота теперь можно выбрать по убеждениям. А фраза «спорт вне политики» имела ввиду нечто другое. Когда ещё промоутерам удавалось отправить Квята в эфир глубоко уважаемой передачи «60 минут»? Акция со вставанием на колено — неоспоримый маркетинговый успех. Никакой другой старт сезона за последние годы не был так популярен — а ведь эти два этапа прошли без зрителей. Но стоит помнить, что богатым людям в комфортабельных офисах Даглас-Каунт, штат Колорадо, в основном плевать на равенство…