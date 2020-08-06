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Причиной аварии Квята стал перегрев колесного диска 

Sports.ru и ещё 15 1 час назад
Названа причина аварии Квята
Фото: Sports.ru
Гонщик «Альфа Таури» врезался в ограждение после взрыва покрышки на 13-м круге дистанции. Выяснилось, что причиной инцидента стал перегрев диска.

«Из-за механической проблемы внутренняя часть колесного диска перегрелась и прожгла борт шины — таким образом, покрышка потеряла контакт с диском. Из-за этого шину спустило, при этом сама она не являлась причиной инцидента», — говорится в заявлении.

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