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Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии в «Формуле-1» 

ТК «Звезда» и ещё 46 20 июля 2020
Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии в «Формуле-1»
Фото: Hoch Zwei, globallookpress
С учетом последней победы автогонщик повторил рекорд знаменитого Шумахера по числу побед в одном Гран-при.
Известный британский профессиональный автогонщик, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем третьего этапа мирового первенства класса «Формула-1» — Гран-при Венгрии.
За счет своей последней победы Хэмилтон повторил одно из достижений легендарного немецкого спортсмена Михаэля Шумахера по числу выигрышей на одном чемпионате Гран-при.
На втором месте оказался нидерландский гонщик Макс Ферстаппен, после которого, третьим, финишировал финский пилот Валттери Боттас.
Российский автогонщик в высшем классе Даниил Квят пришел к финишной черте двенадцатым.
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