Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии в «Формуле-1» 

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С учетом последней победы автогонщик повторил рекорд знаменитого Шумахера по числу побед в одном Гран-при.

Известный британский профессиональный автогонщик, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем третьего этапа мирового первенства класса «Формула-1» — Гран-при Венгрии.

За счет своей последней победы Хэмилтон повторил одно из достижений легендарного немецкого спортсмена Михаэля Шумахера по числу выигрышей на одном чемпионате Гран-при.

На втором месте оказался нидерландский гонщик Макс Ферстаппен , после которого, третьим, финишировал финский пилот Валттери Боттас.