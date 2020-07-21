Дзанарди выведен из искусственной комы

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
14 июля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Челси
Челси
1 0
Норвич Сити Норвич Сити
15 июля

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Урал
Урал
1 3
Арсенал Арсенал
Крылья Советов
Крылья Советов
0 0
Краснодар Краснодар
Спартак М
Спартак М
3 0
Ахмат Ахмат
15 июля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
1 3
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
Манчестер Сити
2 1
Борнмут Борнмут
Бёрнли
Бёрнли
1 1
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
16 июля

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Рубин
Рубин
0 0
Ростов Ростов
Уфа
Уфа
0 1
Динамо М Динамо М
Локомотив М
Локомотив М
2 1
ЦСКА ЦСКА
16 июля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Эвертон
Эвертон
1 1
Астон Вилла Астон Вилла
Лестер Сити
Лестер Сити
2 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
0 2
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
17 июля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
3 1
Уотфорд Уотфорд
18 июля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Норвич Сити
Норвич Сити
0 2
Бёрнли Бёрнли
19 июля

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Краснодар
Краснодар
0 2
Динамо М Динамо М
19 июля

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Борнмут
Борнмут
0 2
Саутгемптон Саутгемптон
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
3 0
Лестер Сити Лестер Сити
20 июля

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
0 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
0 1
Эвертон Эвертон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
21 июля

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Уотфорд
Уотфорд
0 4
Манчестер Сити Манчестер Сити
Астон Вилла
Астон Вилла
1 0
Арсенал Арсенал
22 июля

Российская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
×
Сочи Сочи
ЦСКА
ЦСКА
19:00
Тамбов Тамбов
Динамо М
Динамо М
19:00
Оренбург Оренбург
22 июля

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
20:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Ливерпуль
Ливерпуль
22:15
Челси Челси
26 июля

Английская Премьер-лига

3 из 10
Все матчи
Челси
Челси
18:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Эвертон
Эвертон
18:00
Борнмут Борнмут
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
18:00
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур

Бывшего гонщика «Формулы-1» Дзанарди вывели из комы и перевели в реабилитационный центр 

ТАСС и ещё 8 6 часов назад
Дзанарди выведен из искусственной комы
Фото: Reuters
Бывший гонщик "Формулы-1", четырехкратный паралимпийский чемпион итальянец Алессандро Дзанарди выведен из комы и переведен в неврологический реабилитационный центр. Об этом сообщает AP.
19 июня Дзанарди принимал участие в соревнованиях для паралимпийцев в Италии на своем хэндбайке (велосипед с ручным приводом, управляемый без помощи ног — прим. ТАСС). На одном из участков дистанции он столкнулся с грузовиком. Дзанарди получил серьезную травму головы, он был доставлен на вертолете в реанимацию и прооперирован, после чего был помещен в фармакологическую кому.
"Его клиническое состояние и жизненные показатели показывают, что он находится на пути к стабильности, это позволило приостановить действие седативного средства и, следовательно, дало возможность перевести его в учреждение, где он может пройти необходимую нейро-реабилитацию, — сказал Вальтере Джованнини, директор госпиталя в Сиене. — Дзанарди продемонстрировал необычайную силу, которая является ценным даром, она ему понадобится для решения новых задач на пути к выздоровлению".
Дзанарди 53 года, он выступал в чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" с 1991 по 1994 год, а также в сезоне-1999. Всего он принял участие в 44 Гран-при, его лучшим результатом в "королевских гонках" является финиш на шестой позиции в гонке бразильского этапа 1993 года. Также итальянец провел четыре сезона в гоночной серии CART, где стал двукратным чемпионом. 15 сентября 2001 года на немецком автодроме "Лаузицринг" во время гонки CART Дзанарди попал в страшную аварию, после которой ему ампутировали обе ноги до колена.
Потеря ног не помешала Дзанарди продолжить выступление в автоспорте. Он принимал участие в этапах мирового турингового чемпионата, а в 2018 году вышел на старт одного этапа гоночной серии DTM. Итальянец является четырехкратным паралимпийским чемпионом в классе ручных велосипедов.
Видео дня. Золотой футбол на Олимпиаде-80
ТАСС: последние новости
Король Венгрии. Хэмилтон в восьмой раз выиграл гонку "Формулы-1" под Будапештом Король Венгрии. Хэмилтон в восьмой раз выиграл гонку "Формулы-1" под Будапештом Расселл и Латифи продолжат выступать за "Уильямс" в следующем сезоне "Формулы-1" Расселл и Латифи продолжат выступать за "Уильямс" в следующем сезоне "Формулы-1" Президент FIA Тодт надеется, что Шумахер сможет в будущем появиться на публике Президент FIA Тодт надеется, что Шумахер сможет в будущем появиться на публике
Комментарии
Автоспорт , Прочее , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдена предсмертная записка погибшей фигуристки
Найдена предсмертная записка погибшей фигуристки
«***!» Албу выложила откровенное фото в постели
«***!» Албу выложила откровенное фото в постели
Мать погибшей фигуристки увезли в психбольницу
Мать погибшей фигуристки увезли в психбольницу
Олимпийская чемпионка из РФ показала откровенное фото
Олимпийская чемпионка из РФ показала откровенное фото
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
00:15
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
MMA
Найдена предсмертная записка погибшей фигуристки
02:34
Найдена предсмертная записка погибшей фигуристки
Фигурное катание
Партнер погибшей фигуристки высказался о ее смерти
00:59
Партнер погибшей фигуристки высказался о ее смерти
Фигурное катание
Чемпионка мира выпала из окна
02:34
Чемпионка мира выпала из окна
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение