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«Формула-1» объявила об отмене нескольких этапов Гран-при 

Москва24 и ещё 13 17 часов назад
«Формула-1» объявила об отмене нескольких этапов Гран-при
Фото: Москва 24
Организаторы гоночной серии "Формула-1" объявили, что этапы Гран-при в Бразилии, США, Мексике и Канаде в 2020 году будут отменены.
Согласно сообщению на официальном сайте "Формулы-1", данное решение принято на фоне продолжающейся пандемии коронавируса и разными локальными ограничениями. Организаторы подчеркнули, что отмена была согласовала с региональными партнерами.
В конце мая по схожим обстоятельствам был отменен этап гоночной серии "Формулы-1" в Нидерландах. При этом в 2021 году заезд состоится.
Российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2020 года пройдет в запланированные сроки — с 25 по 27 сентября. Ранее сообщалось, что в случае проблем его сможет принять Португалия.
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