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Квят попал в аварию во время гонки «Формулы-1» 

Lenta.ru и ещё 18 2 августа 2020
Квят попал в аварию
Фото: Andrew Boyers / Reuters
Российский пилот команды Alpha Tauri Даниил Квят сошел с трассы во время заезда в рамках Гран-при Великобритании «Формулы-1». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте организации.
Болид россиянина попал в аварию на 13-м круге гонки. Таким образом, Квят досрочно выбыл из борьбы. Он занимал на 12-е место и ошибся при повороте, потеряв контроль над автомобилем. Болид Квята вылетел с трассы и врезался в отбойник. При этом сам пилот не пострадал. Квят смог покинуть транспортное средство без посторонней помощи.
9 июля сообщалось, что Квят может потерять место в Alpha Tauri в 2021 году. От россиянина откажутся, в случае если в Red Bull вернется немецкий пилот Себастьян Феттель.
Квят выступает в «Формуле-1» с 2014 года. В основной команде Red Bull он состоял в 2015 и 2016 году. В 2018-м он являлся пилотом по развитию Ferrari.
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Автоспорт , Себастьян Феттель , Даниил Квят , Ferrari
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