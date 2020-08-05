Канделаки: «Пирелли» чуть не убила Квята 

«Пирелли», как выясняется, чуть не убила Даниила Квята (его правое заднее колесо разрушилось на ровном месте). Интересно, что извинился в первые секунды после удара об отбойник только сам Квят.

Все остальные «внимательно изучают ситуацию», — написала Канделаки в своём «твиттере».

До схода с дистанции Квят занимал 12-е место, хотя стартовал лишь с 19-й позиции. Россиянин не получил повреждений в аварии. В «Альфа Таури» после гонки подтвердили, что вылет не был связан с ошибкой Даниила, как он сам изначально предположил. На видеозаписи аварии видно, как задняя правая покрышка болида Даниила лопнула и сломала заднее антикрыло.