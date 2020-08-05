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Канделаки: «Пирелли» чуть не убила Квята 

Чемпионат.com и ещё 4 5 августа 2020
Канделаки: «Пирелли» чуть не убила Квята
Фото: РИА Новости
Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала серьёзную аварию Даниила Квята во время Гран-при Великобритании.
«Пирелли», как выясняется, чуть не убила Даниила Квята (его правое заднее колесо разрушилось на ровном месте). Интересно, что извинился в первые секунды после удара об отбойник только сам Квят.

Все остальные «внимательно изучают ситуацию», — написала Канделаки в своём «твиттере».

До схода с дистанции Квят занимал 12-е место, хотя стартовал лишь с 19-й позиции. Россиянин не получил повреждений в аварии. В «Альфа Таури» после гонки подтвердили, что вылет не был связан с ошибкой Даниила, как он сам изначально предположил. На видеозаписи аварии видно, как задняя правая покрышка болида Даниила лопнула и сломала заднее антикрыло.
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Автоспорт , Тина Канделаки , Даниил Квят
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