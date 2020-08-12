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Себастьян Феттель получит новое шасси в Барселоне 

F1News.ru и ещё 4 23 часа назад
Феттель получит новое шасси в Барселоне
Фото: Reuters
В предыдущих гонках Себастьян Феттель регулярно уступал в скорости напарнику Шарлю Леклер и призывал Ferrari решить проблемы с его машиной. Сегодня стало известно, что на Гран При Испании Себастьян получит новое шасси, поскольку старое было повреждено.
Симоне Реста, руководитель отдела шасси: «Мы приехали в Барселону, зная, что команду ждёт не самый простой уик-энд, учитывая как мы выглядели на этой трассе на тестах в феврале. Однако позади уже пять гонок, и мы много работали, чтобы сделать машину лучше и раскрыть весь её потенциал.
Очевидно, что на этот раз придётся иметь дело с жаркой погодой — мы ждём, что температура трассы будет превышать +40С градусов. Это станет важным фактором работы резины, как мы видели на двух последних гонках в Сильверстоуне.
На машине SF1000 не будет заметных обновлений, однако Себастьян получит новое шасси, поскольку после гонки в Сильверстоуне мы обнаружили в старом небольшое повреждение от сильного удара о поребрик. Такое повреждение не сильно влияло на скорость, но решение о замене вполне логичное».
Себастьян Феттель: «Когда приезжаешь в Барселону, то знаешь, что в гонке на этой трассе многое зависит от мелочей. Команды и гонщики очень хорошо знают трассу, поэтому уже в первой пятничной тренировке можно приступать к тонкой настройке машины.
Трасса сильно отличается от Сильверстоуна, и мне интересно, как наша машина поведет себя здесь. Мы ждём высокую температуру — важно найти такие настройки, которые позволят показывать высокую скорость, не вызывая чрезмерного износа шин».
Шарль Леклер: «В Барселоне классическая трасса. Каждый год мы проезжаем здесь много километров на тестах, поэтому можно говорить, что секретов здесь не осталось. Однако в этом году этап пройдёт в разгар лета, и будет интересно посмотреть, насколько наша машина быстра в условиях настоящей жары.
Полагаю, что как и в двух гонках в Сильверстоуне, контроль износа резины будет очень важен. Мы много работали над этим аспектом, и в Англии наши труды окупились. Важно избежать ошибок в квалификации и выжать максимум из машины в гонке».
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Комментарии
Автоспорт , Себастьян Феттель , Шарль Леклер , Ferrari
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