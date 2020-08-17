Феттель объяснил свой конфликт с инженером «Феррари» 

«Я же спрашивал у тебя об этом раньше!» — сказал он в ответ на вопрос инженера о том, сможет ли он дотянуть до финиша без пит-стопа.

«Я несколько раз спросил, какая у нас стратегия, потому что уже подумал, что мы можем финишировать на этих же шинах, — цитирует немца Autosport. — Ответ был: атакуй. Я стал атаковать, и через три круга по радио раздалось «Эй, а, может быть, доедем до финиша?»

Это было обидно, потому что я уже об этом думал и спрашивал у инженера, можем ли мы сделать именно так. Впрочем, в конечном счете для нас ничего не изменилось".