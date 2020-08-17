Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
10 августа

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Урал
Урал
0 2
Динамо М Динамо М
11 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Ротор
Ротор
0 1
Зенит Зенит
Рубин
Рубин
20:00
Локомотив М Локомотив М
14 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Арсенал
Арсенал
18:00
Уфа Уфа
Сочи
Сочи
19:00
Химки Химки
Спартак М
Спартак М
20:00
Ахмат Ахмат
15 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Рубин
Рубин
15:30
Урал Урал
Динамо М
Динамо М
15:30
Ротор Ротор
ЦСКА
ЦСКА
18:00
Тамбов Тамбов
18 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Сочи
Сочи
18:00
Рубин Рубин
Тамбов
Тамбов
19:00
Химки Химки
Краснодар
Краснодар
20:00
Арсенал Арсенал
19 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Урал
Урал
16:00
Локомотив М Локомотив М
Уфа
Уфа
16:00
Спартак М Спартак М
Ахмат
Ахмат
18:00
Ротор Ротор
22 августа

Российская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Урал
Урал
14:00
Краснодар Краснодар
Химки
Химки
16:00
Ахмат Ахмат
Арсенал
Арсенал
17:30
Динамо М Динамо М
23 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Уфа
Уфа
16:30
Ростов Ростов
Спартак М
Спартак М
19:00
Локомотив М Локомотив М

Феттель объяснил свой конфликт с инженером «Феррари» 

Спорт-Экспресс и ещё 5 7 часов назад
Феттель объяснил свой конфликт с инженером «Феррари»
Фото: Reuters
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель рассказал, почему он был недоволен гоночным инженером во время «Гран-при Испании».
«Я же спрашивал у тебя об этом раньше!» — сказал он в ответ на вопрос инженера о том, сможет ли он дотянуть до финиша без пит-стопа.

«Я несколько раз спросил, какая у нас стратегия, потому что уже подумал, что мы можем финишировать на этих же шинах, — цитирует немца Autosport. — Ответ был: атакуй. Я стал атаковать, и через три круга по радио раздалось «Эй, а, может быть, доедем до финиша?»

Это было обидно, потому что я уже об этом думал и спрашивал у инженера, можем ли мы сделать именно так. Впрочем, в конечном счете для нас ничего не изменилось".
Феттель занял седьмое место в гонке. Победил пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
Видео дня.Кто сыграет в полуфиналах Лиги Чемпионов
Спорт-Экспресс: последние новости
Алонсо попал в серьезную аварию на практике «500 миль Индианаполиса» Алонсо попал в серьезную аварию на практике «500 миль Индианаполиса» Себастьян Феттель — о новом шасси: «Не жду чудес» Себастьян Феттель — о новом шасси: «Не жду чудес» Макс Ферстаппен: «У «Ред Булла» сегодня просто не было скорости» Макс Ферстаппен: «У «Ред Булла» сегодня просто не было скорости»
Автоспорт , Себастьян Феттель , Льюис Хэмилтон , Ferrari
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тихонов призвал «лупить белорусов как собак»
Тихонов призвал «лупить белорусов как собак»
«Тихонов —полный ***»
«Тихонов —полный ***»
Ефимова продемонстрировала шпагат
Ефимова продемонстрировала шпагат
Месси решил уйти из «Барселоны»
Месси решил уйти из «Барселоны»
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Тайсон поплавал с акулами
01:25
Тайсон поплавал с акулами
Бокс
Широков избил судью
00:41
Широков избил судью
Футбол Гандбол
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
00:33
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение