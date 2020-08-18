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Квят прокомментировал свои проблемы в квалификациях 

Чемпионат.com и ещё 1 6 часов назад
Квят высказался о своих проблемах в квалификациях
Фото: ТАСС
Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поделился мыслями о частых проблемах в квалификациях. По его словам, он по-прежнему недоволен работой болида на одном круге. При этом россиянин выразил уверенность, что сумеет преодолеть трудности.

«Квалификация в Испании получилась немного лучше, чем на Гран-при 70-летия. Но я по-прежнему недоволен работой болида на одном круге. Нам нужно продолжать анализировать и искать проблему. Думаю, в конечном счёте я отыграюсь», — рассказал россиянин в небольшом интервью, размещённом на канале «Альфа Таури» в YouTube.

Напомним, на Гран-при Испании Квят принял старт с двенадцатой позиции. К финишу он пришёл на всё том же двенадцатом месте. После он выразил недовольство стратегией, выбранной командой.
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Автоспорт , Даниил Квят
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