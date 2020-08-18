Квят высказался о своих проблемах в квалификациях

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поделился мыслями о частых проблемах в квалификациях. По его словам, он по-прежнему недоволен работой болида на одном круге. При этом россиянин выразил уверенность, что сумеет преодолеть трудности.
«Квалификация в Испании получилась немного лучше, чем на Гран-при 70-летия. Но я по-прежнему недоволен работой болида на одном круге. Нам нужно продолжать анализировать и искать проблему. Думаю, в конечном счёте я отыграюсь», — рассказал россиянин в небольшом интервью, размещённом на канале «Альфа Таури» в YouTube.
Напомним, на Гран-при Испании Квят принял старт с двенадцатой позиции. К финишу он пришёл на всё том же двенадцатом месте. После он выразил недовольство стратегией, выбранной командой.