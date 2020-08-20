В «Ред Булл» недовольны Квятом

Представители «Ред Булл» выразили недовольство результатами Даниила Квята в этом сезоне. Кресло под российским гонщиком «Формулы-1» расшаталось еще сильнее.

Сезон-2020 для Даниила Квята складывается не самым лучшим образом. Вокруг российского пилота «Альфа Таури» с каждым разом возникает все больше слухов и разговоров о том, что команда не видит перспектив в дальнейшем сотрудничестве с ним, и в следующем году 26-летнему уроженцу Уфы придется искать новые варианты в «Формуле-1».

Дважды в этом сезоне Даниил заходил в очки, столько же раз россиянин сходил с трассы (одна авария в Сильверстоуне на Гран-при Великобритании только чего стоит). Кажется, что на заездах Квят смотрится более чем уверенно. Его обгон Даниэля Риккардо из «Рено» на Гран-при Испании, например, сейчас обсуждается весьма с бурными восхищениями. Но проблем у отечественного пилота не меньше, если не больше.

Во-первых, провалы на квалификациях. В Барселоне он показал пока что свой лучший результат в году, заняв 12-е место, но своему напарнику по «Альфа Таури» Пьеру Гасли проигрывает вчистую — 0:6. И хоть сам Квят утверждает, что никакой проблемы в этом не видит, не обращать внимания на сей факт просто нельзя. Во-вторых, категорические неудачи на самих гонках, в которых россиянин имеет потенциал, прямо пропорциональный итоговым результатам.

И если жуткую аварию в Сильверстоуне еще можно списать на удручающую случайность, когда в самый неподходящий момент подвели шины (хотя, что удивительно, сам-то Квят изначально брал всю вину на себя и свою невнимательность), то следующие гонки только подчеркнули проблемы во взаимопонимании с командой.

На заезде в рамках последнего этапа Гран-при Даниил стал 12-м, но россиянин рассчитывал на куда более высокое место. Вероятно, виной этому послужило решение команды «Альфа Таури» проигнорировать просьбы пилота и поставить ему свою тактику. В итоге Квят начал гонку на «софте» и уже на самом старте не мог противостоять пилотам из своей группы вроде Феттеля и Риккардо. По ходу заезда приходилось переходить на другую резину, но и на пит-стопах вновь возникли разногласия с командой, а уж в конце гонки и вовсе пришлось пропускать лидеров, сбрасывая темп (россиянин за то, что недостаточно быстро уступил трассу Хэмилтону, в итоге выигравшему заезд, в довесок получил еще 5 секунд штрафа). Неудивительно, что после финиша Квят нецензурно выругался в адрес своей команды. Особенно на фоне оценок телеметрии, согласно которым россиянин (5,4 балла) проехал лучше пилотов «Ред Булла» Алекса Албона (5,2) и Макса Ферстаппена (4,3).

Недовольство тем фактом, что «Альфа Таури» вновь проигнорировала тактику Квята, Даниил выразил и в своем интервью, но уже в более корректной форме.

«Гонка была довольно разочаровывающей. Мне не было так комфортно в машине, как обычно по воскресеньям. Нам еще нужно изучить детали и попробовать понять почему. Возможно, наш болид неоптимально расходовал резину. Думал, что сегодня могу добиться большего и финишировать выше. Есть несколько выводов, которые мы можем извлечь для себя после этого уик-энда, после чего мы должны быть способны хорошо выступить в следующих гонках», — приводит слова Квята пресс-служба «Альфа Таури».

Эмоциональный срыв и негодование российского пилота понятны, но это может стоить ему места не просто в «Ред Булле», но и в «Формуле-1» вовсе. Во-первых, далеко ходить не надо и достаточно просто вспомнить сезон-2017, когда на фоне ряда неудач и истерии от Даниила он в итоге был выведен из состава «Торо Россо». Во-вторых, еще в начале июля инсайдеры утверждали, что в команде готовят место для Себастьяна Феттеля из «Феррари» , и в качестве жертвы должен выступить именно Квят. В-третьих, «Ред Булл» публично выражает свое недовольство показателями отечественного пилота.

«Даниил не показывает результатов, которые мы ожидаем. Но пока мы не добрались даже до середины чемпионата. Из молодежной программы «Ред Булл» в ближайшее время получить суперлицензию могут Юки Цунода в «Формуле-2» и Лиам Лоусон в «Формуле-3». Но мы не думаем о замене Квята», — заявил накануне консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко.

Его последние слова про «не думаем о замене» стоит читать между строк и не рассчитывать на то, что положение Квята в команде является прочным. Особенно, когда на горизонте маячит талантливый Цунода.

«Он потрясающий гонщик, талантливый, у него много хороших качеств. Юки прибавляет, набирается опыта, и, конечно, я ожидаю, что рано или поздно он окажется в нашей команде», — совсем недавно говорил руководитель «Альфа Таури» Франц Тост.