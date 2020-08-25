«Формула-1» отменила Гран-при Китая

Руководство чемпионата мира в классе машин "Формула-1" приняло решение отменить Гран-при Китая в текущем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

Этап был перенесен на неопределенный срок в феврале, а в июле Главное управление спорта Китая объявило об отмене на территории страны всех международных соревнований, кроме тестовых к предстоящим зимним Олимпийским играм в Пекине.

В то же время календарь был увеличен до 17 этапов. В 2020 году также будут проведены Гран-при Турции (15 ноября), два этапа в Бахрейне (26 ноября и 6 декабря) и Гран-при Абу-Даби (13 декабря), который станет заключительным в сезоне. Российский этап в Сочи состоится 25-27 сентября.

В последний раз гонка "Формулы-1" в Турции проводилась в 2011 году, после чего была исключена по коммерческим соображениям. Ранее команды переправляли болиды на лайнерах по воде, но теперь на фоне опасений из-за коронавируса решено транспортировать их грузовыми самолетами.