Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
22 августа

Российская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Урал
Урал
14:00
Краснодар Краснодар
Химки
Химки
16:00
Ахмат Ахмат
Арсенал
Арсенал
17:30
Динамо М Динамо М
23 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Уфа
Уфа
16:30
Ростов Ростов
Спартак М
Спартак М
19:00
Локомотив М Локомотив М
25 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Тамбов
Тамбов
18:30
Сочи Сочи
Арсенал
Арсенал
20:30
Химки Химки
26 августа

Российская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Ротор
Ротор
18:30
Спартак М Спартак М
Рубин
Рубин
18:30
Уфа Уфа
Локомотив М
Локомотив М
18:30
Ахмат Ахмат
29 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Рубин
Рубин
15:30
Тамбов Тамбов
Спартак М
Спартак М
18:00
Арсенал Арсенал
Химки
Химки
20:00
Ротор Ротор
30 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Уфа
Уфа
14:00
Динамо М Динамо М
Локомотив М
Локомотив М
16:00
Зенит Зенит
Ахмат
Ахмат
18:00
ЦСКА ЦСКА

«Формула-1» отменила Гран-при Китая, добавив в календарь еще четыре этапа 

ТАСС и ещё 16 25 августа 2020
«Формула-1» отменила Гран-при Китая
Фото: EPA
Руководство чемпионата мира в классе машин "Формула-1" приняло решение отменить Гран-при Китая в текущем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.
Этап был перенесен на неопределенный срок в феврале, а в июле Главное управление спорта Китая объявило об отмене на территории страны всех международных соревнований, кроме тестовых к предстоящим зимним Олимпийским играм в Пекине.
В то же время календарь был увеличен до 17 этапов. В 2020 году также будут проведены Гран-при Турции (15 ноября), два этапа в Бахрейне (26 ноября и 6 декабря) и Гран-при Абу-Даби (13 декабря), который станет заключительным в сезоне. Российский этап в Сочи состоится 25-27 сентября.
В последний раз гонка "Формулы-1" в Турции проводилась в 2011 году, после чего была исключена по коммерческим соображениям. Ранее команды переправляли болиды на лайнерах по воде, но теперь на фоне опасений из-за коронавируса решено транспортировать их грузовыми самолетами.
На данный момент в чемпионате было проведено шесть этапов, следующий пройдет 28-30 августа в Бельгии. По итогам шести гонок в индивидуальном зачете лидирует британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, набравший 132 очка.
Видео дня. Уйдет ли Месси из Барселоны
ТАСС: последние новости
Россиянин Белов примет участие в оставшихся гонках сезона "Формулы-3" Россиянин Белов примет участие в оставшихся гонках сезона "Формулы-3" Участники Гран-при Сочи "Формулы-1" получат бесплатные визы для въезда в Россию Участники Гран-при Сочи "Формулы-1" получат бесплатные визы для въезда в Россию Бывший пилот "Формулы-1" Сато выиграл гонку Indy 500 Бывший пилот "Формулы-1" Сато выиграл гонку Indy 500
Комментарии
Автоспорт , Льюис Хэмилтон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Месси предложили необычный контракт
Месси предложили необычный контракт
Тарасова оценила ушедших от Тутберидзе фигуристок
Тарасова оценила ушедших от Тутберидзе фигуристок
Безнадёжная битва Александра Поветкина
Безнадёжная битва Александра Поветкина
Борцу на свадьбе прислали пикантные видео невесты
Борцу на свадьбе прислали пикантные видео невесты
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
«Бомба взорвалась!»: Месси грозит иск на 700 миллионов
01:49
«Бомба взорвалась!»: Месси грозит иск на 700 миллионов
Футбол
Названы главные претенденты на Месси
00:51
Названы главные претенденты на Месси
Футбол
В деле о гибели Коби Брайанта случился новый поворот
00:49
В деле о гибели Коби Брайанта случился новый поворот
Баскетбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение