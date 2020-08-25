Квят с воодушевлением ждёт новых этапов «Формулы-1»

«Уик-энд в Барселоне получился не лучшим, с моей точки зрения, так что я жду возвращения в болид — думаю, в ближайших гонках мы способны выступить хорошо. В Спа всегда классно гоняться. Мне нравится конфигурация, это легендарная трасса с одними из самых захватывающих поворотов в сезоне. Кроме этого, он хорош для борьбы и зрелища для фанатов или, как в этом году, лишь для телезрителей. Главное в Спа — подобрать правильные настройки в пятницу. Надеюсь, мы сможем успешно поработать на этой трассе и хорошо настроим машину», — приводит слова Квята пресс-служба команды.