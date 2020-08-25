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Квят с воодушевлением ждёт этапов «Формулы-1» в Бельгии и Италии 

RT на русском и ещё 3 25 августа 2020
Квят с воодушевлением ждёт новых этапов «Формулы-1»
Фото: Reuters
Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящих этапов «Формулы-1» в Бельгии и Италии.

«Уик-энд в Барселоне получился не лучшим, с моей точки зрения, так что я жду возвращения в болид — думаю, в ближайших гонках мы способны выступить хорошо. В Спа всегда классно гоняться. Мне нравится конфигурация, это легендарная трасса с одними из самых захватывающих поворотов в сезоне. Кроме этого, он хорош для борьбы и зрелища для фанатов или, как в этом году, лишь для телезрителей. Главное в Спа — подобрать правильные настройки в пятницу. Надеюсь, мы сможем успешно поработать на этой трассе и хорошо настроим машину», — приводит слова Квята пресс-служба команды.

Он отметил, что относительно доволен работой болида в нынешнем сезоне.

«Но нужно стремиться к тому, чтобы провести уик-энд чище, чем некоторые из предыдущих — тогда мы сможем претендовать на более высокие результаты. Здорово будет провести три гонки подряд в Спа, Монце и Муджелло, и, если честно, я с воодушевлением ожидаю эту часть сезона», — добавил россиянин.

Гран-при Бельгии пройдёт на трассе «Спа-Франкоршам» 28—30 августа. Гран-при Италии состоится на автодроме «Монца» 4—6 сентября, а Гран-при Тосканы — 11—13 сентября на трассе «Муджелло».
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Автоспорт , Даниил Квят
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