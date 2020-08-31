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Побит еще один рекорд Шумахера 

Lenta.ru и ещё 6 31 августа 2020
Побит рекорд Шумахера
Фото: @ lewishamilton
Британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон обновил достижение по километрам лидирования в «Формуле-1». Об этом сообщается на портале Statsf1.com.
Расстояние, на протяжении которого британец во время гонок пилотировал на первом месте, достигло 24 297 километров. Таким образом, Хэмилтон побил рекорд немецкого пилота Михаэля Шумахера — он был лидером на протяжении 24 148 километров.
16 августа Хэмилтон превзошел другое достижение немца — по количеству подиумов на этапах Гран-при. Хэмилтон поднялся на подиум «Формулы-1» в 156-й раз в карьере, в то время как Шумахеру это удалось 155 раз.
19 июня британец повторил рекорд Шумахера по количеству побед на одном этапе. Он в восьмой раз в карьере выиграл гонку в Будапеште, а немец восемь раз выигрывал этап во Франции. Еще одно достижение Шумахера — по количеству побед в сумме — пока никому превзойти не удалось.
Шумахер — семикратный чемпион «Формулы-1». Сейчас он восстанавливается после черепно-мозговой травмы, которую получил в 2013 году во время катания на лыжах в Альпах.
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Автоспорт , Михаэль Шумахер , Льюис Хэмилтон
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