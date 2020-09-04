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Семья Уильямс уходит из «Формулы-1» 

RT на русском и ещё 17 4 сентября 2020
Семья Уильямс уходит из «Формулы-1»
Фото: Reuters
В одной из старейших команд «Формулы-1», Williams, произойдёт смена руководства.
Об этом сообщила глава команды и дочь её основателя Клэр Уильямс.
«Когда будущее команды гарантировано, наступил подходящий момент, чтобы отойти от спорта. Команда всегда была для нас главным приоритетом, мы всегда действовали в её интересах, а сейчас пришёл момент передать руководство новым владельцам и дать им возможность вести команду в будущее. Мы благодарны Dorilton Capital за предложение продолжить работу, но знаем, что передаём команду в хорошие руки, а имя Williams будет жить дальше. Это конец для семейной команды Williams и новое начало для Williams Racing. Мы желаем им больших успехов в будущем», — говорится в заявлении.
Отмечается, что руководство командой будет передано уже после Гран-при Италии.
Команда Williams была основана Фрэнком Уильямсом и Патриком Хэдом в 1977 году и является старейшей в пелотоне после Ferrari и McLaren. На счету пилотов команды 114 побед в 749 Гран-при. Williams девять раз выигрывала Кубок конструкторов. Семь раз пилоты британской команды становились чемпионами мира, в последний раз — в 1997 году.
Ранее сообщалось, что Williams была продана инвесторам из США.
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Автоспорт , Патрик Хэд , Фрэнк Уильямс , Ferrari
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