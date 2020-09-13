Гран-при Тосканы остановлен красными флагами 

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Сегодня, 13 сентября, на автодроме «Муджелло» проходит Гран-при Тосканы Формулы-1. На данный момент гонка остановлена красными флагами.

Старт гонки был ознаменован серьёзной аварией с участием пилот «Ред Булл» Макса Ферстаппена и гонщика «Альфа Таури» Пьера Гасли . Нидерландец вылетел с трассы, застрял в гравийной ловушке и сошёл с дистанции. Гасли также не смог продолжить гонку.

На трассе оказалось слишком много обломков. В итоге гонка была остановлена красными флагами.