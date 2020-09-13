Хэмилтон выиграл Гран-при Тосканы

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Тосканы. Вторым к финишу пришел его напарник Валттери Боттас. Третье место у Александра Албона из «Ред Булла».
Российский пилот «АльфаТаури» Даниил Квят, стартовавший 12-м, пришел к финишу 7-м. Его напарник Пьер Гасли, выигравший прошлый Гран-при, на этот раз сошел с трассы уже на 1-м круге.
Гран-при Тосканы дважды останавливался красными флагами, сперва на девятом круге гонки, а затем на 46-м. До финиша добрались 12 пилотов из 20.
Формула-1. Гран-при Тосканы
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 59 кругов;
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +4,880;
3. Александер Албон («Ред Булл») — +8,064;
4. Даниэль Риккардо («Рено») — +10,417;
5. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +15,650;
6. Ландо Норрис («Макларен») — +18,883;
7. Даниил Квят («Альфа Таури») — +21,756;
8. Шарль Леклер («Феррари») — +28,345;
9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +29,770;
10. Себастьян Феттель («Феррари») — +29,983;
11. Джордж Расселл («Уильямс») — +32,404;
12. Ромен Грожан («Хаас») — +42,036;
13. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — сход;
14. Эстебан Окон («Рено») — сход;
15. Николас Латифи («Уильямс») — сход;
16. Кевин Магнуссен («Хаас») — сход;
17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — сход;
18. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — сход;
19. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — сход;
20. Пьер Гасли («Альфа Таури») — сход.