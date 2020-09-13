Хэмилтон выиграл Гран-при Тосканы

Все новости на карте

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Тосканы. Вторым к финишу пришел его напарник Валттери Боттас. Третье место у Александра Албона из «Ред Булла».

Российский пилот «АльфаТаури» Даниил Квят , стартовавший 12-м, пришел к финишу 7-м. Его напарник Пьер Гасли , выигравший прошлый Гран-при, на этот раз сошел с трассы уже на 1-м круге.

Гран-при Тосканы дважды останавливался красными флагами, сперва на девятом круге гонки, а затем на 46-м. До финиша добрались 12 пилотов из 20.

Формула-1. Гран-при Тосканы

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 59 кругов;

2. Валттери Боттас («Мерседес») — +4,880;

6. Ландо Норрис («Макларен») — +18,883;

7. Даниил Квят («Альфа Таури») — +21,756;

11. Джордж Расселл («Уильямс») — +32,404;

13. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — сход;

14. Эстебан Окон («Рено») — сход;

18. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — сход;

20. Пьер Гасли («Альфа Таури») — сход.