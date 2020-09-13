Хэмилтон выиграл Гран-при Тосканы

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
12 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
13:45
Уфа Уфа
Урал
Урал
16:30
Химки Химки
Ахмат
Ахмат
19:00
Сочи Сочи
12 сентября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Эйбар
Эйбар
17:00
Сельта Сельта
Гранада
Гранада
19:30
Атлетик Б Атлетик Б
Кадис
Кадис
22:00
Осасуна Осасуна
12 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Манчестер Сити
Манчестер Сити
×
Астон Вилла Астон Вилла
Фулхэм
Фулхэм
14:30
Арсенал Арсенал
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
17:00
Саутгемптон Саутгемптон
13 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Динамо М
Динамо М
16:30
Рубин Рубин
Ротор
Ротор
19:00
Краснодар Краснодар
ЦСКА
ЦСКА
19:00
Спартак М Спартак М
13 сентября

Испанская Примера

3 из 6
Все матчи
Барселона
Барселона
×
Эльче Эльче
Алавес
Алавес
15:00
Бетис Бетис
Вальядолид
Вальядолид
17:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
13 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
16:00
Лестер Сити Лестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
18:30
Эвертон Эвертон
14 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Зенит
Зенит
18:30
Арсенал Арсенал
Ростов
Ростов
20:30
Локомотив М Локомотив М
14 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
20:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
22:15
Челси Челси
18 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Краснодар
Краснодар
20:00
Химки Химки
18 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Хетафе
Хетафе
22:00
Осасуна Осасуна
18 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Бавария
Бавария
21:30
Шальке-04 Шальке-04
19 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Урал
Урал
16:30
Зенит Зенит
Ростов
Ростов
19:00
Ротор Ротор
19 сентября

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
17:00
Эйбар Эйбар
Сельта
Сельта
22:00
Валенсия Валенсия
19 сентября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Штутгарт
Штутгарт
16:30
Фрайбург Фрайбург
Вердер
Вердер
16:30
Герта Герта
Кёльн
Кёльн
16:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
19 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Эвертон
Эвертон
14:30
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
17:00
Фулхэм Фулхэм
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
19:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
20 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
14:00
ЦСКА ЦСКА
Арсенал
Арсенал
14:00
Сочи Сочи
Рубин
Рубин
16:30
Спартак М Спартак М
20 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Севилья
Севилья
×
Эльче Эльче
Уэска
Уэска
17:00
Кадис Кадис
Гранада
Гранада
19:30
Алавес Алавес
20 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
16:30
Майнц Майнц
Вольфсбург
Вольфсбург
19:00
Байер Байер
20 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
14:00
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
16:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Челси
Челси
18:30
Ливерпуль Ливерпуль

Хэмилтон выиграл Гран-при Тосканы, Квят — седьмой. Гонку дважды останавливали красными флагами 

Sport24 и ещё 25 2 часа назад
Хэмилтон выиграл Гран-при Тосканы
Фото: EPA
Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Тосканы. Вторым к финишу пришел его напарник Валттери Боттас. Третье место у Александра Албона из «Ред Булла».
Российский пилот «АльфаТаури» Даниил Квят, стартовавший 12-м, пришел к финишу 7-м. Его напарник Пьер Гасли, выигравший прошлый Гран-при, на этот раз сошел с трассы уже на 1-м круге.
Гран-при Тосканы дважды останавливался красными флагами, сперва на девятом круге гонки, а затем на 46-м. До финиша добрались 12 пилотов из 20.
Формула-1. Гран-при Тосканы
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 59 кругов;
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +4,880;
3. Александер Албон («Ред Булл») — +8,064;
4. Даниэль Риккардо («Рено») — +10,417;
5. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +15,650;
6. Ландо Норрис («Макларен») — +18,883;
7. Даниил Квят («Альфа Таури») — +21,756;
8. Шарль Леклер («Феррари») — +28,345;
9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +29,770;
10. Себастьян Феттель («Феррари») — +29,983;
11. Джордж Расселл («Уильямс») — +32,404;
12. Ромен Грожан («Хаас») — +42,036;
13. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — сход;
14. Эстебан Окон («Рено») — сход;
15. Николас Латифи («Уильямс») — сход;
16. Кевин Магнуссен («Хаас») — сход;
17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — сход;
18. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — сход;
19. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — сход;
20. Пьер Гасли («Альфа Таури») — сход.
Видео дня. «Лестер» на выезде разгромил «Вест Бромвич»
Sport24: последние новости
Шварцман стал 9-м во 2-й гонке этапа Формулы-2 в Муджелло и выбыл из тройки лидеров общего зачета Шварцман стал 9-м во 2-й гонке этапа Формулы-2 в Муджелло и выбыл из тройки лидеров общего зачета Феттель подписал контракт с «Астон Мартин» Феттель подписал контракт с «Астон Мартин» 2 аварии за 15 минут с семью разбитыми машинами, Квят финишировал 7-м. До финиша в Италии доехали лишь 12 болидов 2 аварии за 15 минут с семью разбитыми машинами, Квят финишировал 7-м. До финиша в Италии доехали лишь 12 болидов
Комментарии
Автоспорт , Макс Ферстаппен , Пьер Гасли , Себастьян Феттель , Александер Албон , Антонио Джовинацци , Кими Райкконен , Николас Латифи , Серхио Перес , Кевин Магнуссен , Даниэль Риккардо , Ромен Грожан , Шарль Леклер , Льюис Хэмилтон , Даниил Квят , Ferrari , Renault
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Побит рекорд Исинбаевой
Побит рекорд Исинбаевой
Боксера убили на семейном пикнике
Боксера убили на семейном пикнике
Борьба за выживание начинается
Борьба за выживание начинается
Успеть за 9 секунд: россиянин стал героем в НХЛ
Успеть за 9 секунд: россиянин стал героем в НХЛ
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
00:34
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
Летние виды спорта
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская теннисистка оголилась в Сети и поплатилась
02:45
Российская теннисистка оголилась в Сети и поплатилась
Теннис
Горячее «дерби всея Руси»
00:30
Горячее «дерби всея Руси»
Футбол
Загитова фактически завершила карьеру
04:26
Загитова фактически завершила карьеру
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение