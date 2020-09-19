Нейрохирург оценил шансы на восстановление Шумахера 

По словам врача, на данный момент спортсмен находится в вегетативном состоянии — он практически полностью парализован.

Известный автогонщик, семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер вряд ли оправится от тяжелой травмы головы, которую он получил семь лет назад, предположил швейцарский нейрохирург Эрих Ридерер документальном фильме «Михаэль Шумахер: в поисках правды».

По словам врача, на данный момент спортсмен находится в вегетативном состоянии — он практически полностью парализован.

Ридерер добавил, что Шумахер, вероятно, может садиться и делать при помощи окружающих небольшие шаги, но не более.

«Полагаю, это максимум для него. Есть ли шанс увидеть его таким, каким он был до аварии? Думаю, что нет», — сказал врач.

Специалист выразил мнение, что причиной текущего состояния автогонщика могли стать действий врачей, к которым он поступил, так как слишком долго принимали решение о проведении операции.

«Операция началась спустя два часа. Время — это мозг, то есть действовать нужно немедленно», — цитирует Ридерера издание Mirror.

Напомним, что Михаэль Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму во время катания на горных лыжах в декабре 2013 года во Франции. Осенью прошлого года стало известно о попытках вылечить автогонщика стволовыми клетками, однако экспериментальная терапия не дала ощутимых результатов.