Опубликовано видео аварии на гонках в Сочи

This crash ended the Sprint Race prematurely 🚩



Thankfully both Jack Aitken and Luca Ghiotto walked away from the incident#RussianGP 🇷🇺 #F2 pic.twitter.com/qPexWLQjaf— Formula 2 (@FIA_F2) September 27, 2020 Пилоты вели острую борьбу на повороте «Омега», в какой-то момент Джека немного сорвало с траектории и он отправил Гьотто в отбойник, но и сам в него улетел. Машины покинули место аварии, но отбойники разрушены, болид итальянца загорелся. Спортсмен успел покинуть машину, не получив травм.

После гонка была прервана на неопределённое время красными флагами, затем, ввиду сильного разрушения отбойников, было принято решение не возобновлять её вовсе.

Видео аварии доступно на странице Формулы-2 в «Твиттере». Права на видео принадлежат Formula Two Championship Limited.