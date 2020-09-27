Опубликовано видео аварии на гонках в Сочи

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
25 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Герта
Герта
21:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
26 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
14:00
Спартак М Спартак М
Зенит
Зенит
16:30
Уфа Уфа
Сочи
Сочи
20:00
Краснодар Краснодар
26 сентября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Арминия
Арминия
16:30
Кёльн Кёльн
Аугсбург
Аугсбург
16:30
Боруссия Д Боруссия Д
Майнц
Майнц
16:30
Штутгарт Штутгарт
26 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
14:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
17:00
Эвертон Эвертон
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
19:30
Челси Челси
27 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Арсенал
Арсенал
14:00
Ростов Ростов
Ахмат
Ахмат
16:30
Урал Урал
Ротор
Ротор
19:00
Рубин Рубин
27 сентября

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
00:00
Сельта Сельта
Осасуна
Осасуна
00:00
Леванте Леванте
Бетис
Бетис
00:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
27 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
16:30
Бавария Бавария
Фрайбург
Фрайбург
19:00
Вольфсбург Вольфсбург
27 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
14:00
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
16:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
Манчестер Сити
18:30
Лестер Сити Лестер Сити
28 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Химки
Химки
19:00
Динамо М Динамо М
28 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Фулхэм
Фулхэм
20:00
Астон Вилла Астон Вилла
Ливерпуль
Ливерпуль
22:15
Арсенал Арсенал
30 сентября

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
00:00
Кадис Кадис
Вильярреал
Вильярреал
00:00
Алавес Алавес
Севилья
Севилья
00:00
Леванте Леванте
2 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Унион
Унион
21:30
Майнц Майнц
3 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
14:00
Ротор Ротор
Урал
Урал
16:30
ЦСКА ЦСКА
Тамбов
Тамбов
16:30
Арсенал Арсенал
3 октября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Штутгарт
Штутгарт
16:30
Байер Байер
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
16:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Вердер
Вердер
16:30
Арминия Арминия
3 октября

Английская Премьер-лига

3 из 10
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
17:00
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Астон Вилла
Астон Вилла
17:00
Ливерпуль Ливерпуль
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
17:00
Бёрнли Бёрнли
4 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Локомотив М
Локомотив М
14:00
Химки Химки
Рубин
Рубин
16:30
Ахмат Ахмат
Сочи
Сочи
16:30
Ростов Ростов
4 октября

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Алавес
Алавес
00:00
Атлетик Б Атлетик Б
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
00:00
Хетафе Хетафе
Барселона
Барселона
00:00
Севилья Севилья
4 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
16:30
Аугсбург Аугсбург
Бавария
Бавария
19:00
Герта Герта

Видео пугающей аварии с пожаром, из-за которой гонку Формулы-2 завершили досрочно 

Чемпионат.com и ещё 36 27 сентября 2020
Опубликовано видео аварии на гонках в Сочи
Фото: Чемпионат
Пресс-служба Формулы-2 на официальной странице чемпионата в «Твиттере» опубликовала видео аварии с участием Джека Эйткена и Луки Гьотто, из-за которой гонка Ф-2 была завершена досрочно.
Пилоты вели острую борьбу на повороте «Омега», в какой-то момент Джека немного сорвало с траектории и он отправил Гьотто в отбойник, но и сам в него улетел. Машины покинули место аварии, но отбойники разрушены, болид итальянца загорелся. Спортсмен успел покинуть машину, не получив травм.
После гонка была прервана на неопределённое время красными флагами, затем, ввиду сильного разрушения отбойников, было принято решение не возобновлять её вовсе.
Видео аварии доступно на странице Формулы-2 в «Твиттере». Права на видео принадлежат Formula Two Championship Limited.
Видео дня. «Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в матче 3-го тура АПЛ
Чемпионат.com: последние новости
Квят поздравил «Альфа Таури» с хорошими пит-стопами в Сочи. Его обслужили быстрее Гасли Квят поздравил «Альфа Таури» с хорошими пит-стопами в Сочи. Его обслужили быстрее Гасли Петров: за гонку в Сочи Квяту смело можно поставить 9 из 10 Петров: за гонку в Сочи Квяту смело можно поставить 9 из 10 Ветров — о Хэмилтоне: зачем судьи отыграли назад и взяли вместо штрафных очков деньги? Ветров — о Хэмилтоне: зачем судьи отыграли назад и взяли вместо штрафных очков деньги?
Комментарии
Автоспорт , Джек Эйткен , Лука Гьотто
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Строил планы и мечтал о детях»: почему умер Динамит?
«Строил планы и мечтал о детях»: почему умер Динамит?
Боксер нокаутировал соперника «страшным» ударом
Боксер нокаутировал соперника «страшным» ударом
Самая красивая легкоатлетка мира удивила горячим видео
Самая красивая легкоатлетка мира удивила горячим видео
Главная интрига недели
Главная интрига недели
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
00:13
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Орсер назвал проблему, с которой не смог справиться
00:32
Орсер назвал проблему, с которой не смог справиться
Фигурное катание
Российский хоккеист погиб в уличной драке
01:50
Российский хоккеист погиб в уличной драке
Хоккей
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
00:34
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
Летние виды спорта
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Олимпийская чемпионка раскритиковала курорты Крыма
00:58
Олимпийская чемпионка раскритиковала курорты Крыма
Летние виды спорта Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение