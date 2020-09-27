Опубликовано видео аварии на гонках в Сочи

Пресс-служба Формулы-2 на официальной странице чемпионата в «Твиттере» опубликовала видео аварии с участием Джека Эйткена и Луки Гьотто, из-за которой гонка Ф-2 была завершена досрочно.
Пилоты вели острую борьбу на повороте «Омега», в какой-то момент Джека немного сорвало с траектории и он отправил Гьотто в отбойник, но и сам в него улетел. Машины покинули место аварии, но отбойники разрушены, болид итальянца загорелся. Спортсмен успел покинуть машину, не получив травм.
This crash ended the Sprint Race prematurely 🚩
Thankfully both Jack Aitken and Luca Ghiotto walked away from the incident#RussianGP 🇷🇺 #F2 pic.twitter.com/qPexWLQjaf— Formula 2 (@FIA_F2) September 27, 2020
После гонка была прервана на неопределённое время красными флагами, затем, ввиду сильного разрушения отбойников, было принято решение не возобновлять её вовсе.
Видео аварии доступно на странице Формулы-2 в «Твиттере». Права на видео принадлежат Formula Two Championship Limited.