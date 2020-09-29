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Шумахера перевезли на бывшую виллу президента «Реала»

Lenta.ruиещё 6
29 сентября 2020
Семикратного чемпиона «Формулы-1», немца Михаэля Шумахера перевезли на виллу на Мальорке из дома в Швейцарии. Об этом сообщает Daily Mail.
Шумахера перевезли на бывшую виллу президента «Реала»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Особняк в 2017 году приобрела жена Шумахера, чтобы проводить там отпуск с детьми. Эта вилла — бывшее место жительства президента мадридского «Реала» Флорентина Переса. Стоимость ее составляет 30 миллионов евро.
Ранее 29 сентября стало известно, что сын Шумахера Мик дебютирует в «Формуле-1». 21-летний гонщик примет участие в гонках Гран-при Айфеля.
19 сентября нейрохирург Эрих Ридерер оценил шансы Шумахера на восстановление после падения во время катания на горных лыжах в 2013 году. По мнению врача, спортсмен, возможно, сможет лишь сидеть и делать небольшие шаги с посторонней помощью.
Последние четыре года Шумахер восстанавливался на собственной вилле на берегу Женевского озера.
Автоспорт,Михаэль Шумахер,Реал,
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