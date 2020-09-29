Шумахера перевезли на бывшую виллу президента «Реала»

19 сентября нейрохирург Эрих Ридерер оценил шансы Шумахера на восстановление после падения во время катания на горных лыжах в 2013 году. По мнению врача, спортсмен, возможно, сможет лишь сидеть и делать небольшие шаги с посторонней помощью.