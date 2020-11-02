"Формула-1" опубликовала в Instagram видео прорыва российского пилота "Альфа Таури" Даниила Квята на рестарте гонки Гран-при Эмилии-Романьи.
Россиянин шел на седьмом месте перед возобновлением заезда. После ухода с трассы машины безопасности спортсмен обошел мексиканца Серхио Переса на "Рейсинг Пойнт" и тайского пилота "Ред Булла" Алекса Албона, а спустя несколько поворотов обогнал монегаска Шарля Леклера из "Феррари". До финиша Квят боролся за подиум с гонщиком "Рено" Даниэлем Риккардо, но австралийцу удалось сохранить третье место.
Ранее сообщалось, что россиянин обошел Себастьяна Феттеля из "Феррари" в личном зачете "Формулы-1" 2020 года.