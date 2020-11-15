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Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят не встал на колено перед стартом Гран-при Турции в рамках чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе машин «Формулы-1». Об этом сообщает пресс-служба организации в Twitter

Всего подобным образом выразили солидарность с борьбой 13 пилотов.

Напомним, что 26-летний Квят стартовал с 17-й позиции. За ходом гонки можно следить в нашей текстовой онлайн-трансляции.

Ранее сообщалось, что Даниил Квят остался разочарован итогом квалификации Гран-при Турции.