«Кровавое месиво»: трагедия на «Формуле-1» 

На гонках «Формула-1» взорвался болид. Машина пилота «Хааса» Ромена Грожана влетела в оградительный барьер и загорелась. Это случилось на первом круге Гран-при Бахрейна.

Грожан заложил вираж вправо и зацепил болид Даниила Квята. После этого автомобиль француза под прямым углом влетел в заградительный барьер. От удара взорвался топливный бак, машину объяло пламя.

Спортсмен смог самостоятельно выбраться из автомобиля. Его госпитализировали с ожогами рук и лодыжек. Есть подозрение на перелом ребер.

«Состояние машины лучше всего описать словами «взорвалась бомба». Поистине шокирующий инцидент. Там внизу кровавое месиво. Честно. В гараже Хааса слёзы. Жан Тодт, главный босс, благодарит медицинскую команду. Было объявлено, что гонка задержится минимум на 45 минут», — передает спортивный репортер The Guardian.

Эксперты пишут, что жизнь пилоту спасла система Halo. Это специальная титановая конструкция, которая расположена над кабиной автомобиля. Она защищает голову водителя от разлетающихся обломков в случае аварии или взрыва.

«Если кто-то еще против Halo, то дебаты окончены. Это то, что спасло жизнь Грожану». — написал в твитере Крис Медланд, журналист, специализирующийся на гонках «Формула-1».

Гран-при Бахрейна — один из этапов чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1».