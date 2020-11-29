На «Формуле-1» произошла еще одна авария 

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Российский гонщик Даниил Квят «Торпеда» вывел из строя второго соперника по гонке «Формула-1».

После взрыва болида в Бахрейне возобновили Гран-при. Однако сразу произошла ещё одна фееричная авария. Перевернулся автомобиль канадца Лэнса Стролла. Причиной аварии вновь стало столкновение с машиной российского пилота Даниила Квята. Канадец съехал с обочины и перевернулся.

«Я в порядке», — сказал он медикам по радио и вылез из машины.

Таким образом, Ленс Стролл и Ромен Грожан выбыли из гонки, Даниил Квят продолжает сорвноваться.

Болельщики в соцсетях уже вспомнили прозвище Квята — «Торпеда».

Ранее «Рамблер» сообщал, что на гонках «Формула-1» взорвался болид. Машина пилота «Хааса» Ромена Грожана зацепила авто Даниила Квята. После этого автомобиль француза влетел в барьер и взорвался, машину объяло пламя.

Спортсмен смог самостоятельно выбраться из автомобиля. Его госпитализировали с ожогами рук и лодыжек и подозрением на перелом ребер.