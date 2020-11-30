Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят высказался об аварии, в которую попал гонщик «Хаас» Роман Грожан на Гран-при Бахрейна.

После контакта с автомобилем Квятом болид Грожана врезался в ограждение, загорелся и развалился на две части. Гонщик смог выбраться самостоятельно, после чего был доставлен в больницу.

«Это было страшно. Когда я его увидел его маневр, поначалу разозлился. Подумал: «Что он творит?» Но это изменилось, как только я увидел огонь в своих зеркалах. Я просто надеялся, что с ним все в порядке.

Я рад, что он в порядке. Честно. В такое моменты вспоминаешь, насколько опасна наша работа», — цитирует Квята autosport.com.