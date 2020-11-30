После контакта с автомобилем россиянина Даниила Квята болид Грожана влетел в отбойник, после чего загорелся и разломился пополам. Грожан смог самостоятельно покинуть машину, получив ожоги.

Это напоминание нам самим и всем, кто смотрит гонки по телевизору, что Формула-1 — опасный вид спорта. Авария показала, что специалисты FIA и Формулы-1 поработали на славу в последние годы. Благодаря их усилиям Роман сегодня смог избежать большой трагедии», — цитирует Хэмилтона Sky Sports.