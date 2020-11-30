Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал аварию на Гран-при Бахрейна с участием пилота «Хааса» Ромена Грожана.
После контакта с автомобилем россиянина Даниила Квята болид Грожана влетел в отбойник, после чего загорелся и разломился пополам. Грожан смог самостоятельно покинуть машину, получив ожоги.
«Авария Грожана была по-настоящему пугающей. Когда я сажусь в болид, я знаю, что рискую, что наш спорт и опасность неразделимы. Я даже написал об этом в твиттере, пока мы ждали возобновления гонки. Не представляю, что пережил Роман, но хорошо, что система «Гало» сработала, и что куском барьера ему не снесло голову. Все могло быть намного хуже.
Это напоминание нам самим и всем, кто смотрит гонки по телевизору, что Формула-1 — опасный вид спорта. Авария показала, что специалисты FIA и Формулы-1 поработали на славу в последние годы. Благодаря их усилиям Роман сегодня смог избежать большой трагедии», — цитирует Хэмилтона Sky Sports.